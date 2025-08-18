Luis Javier Suárez le respondió a quienes lo comparan con Viktor Gyökeres en Sporting Lisboa

Luis Javier Suárez no pudo tener un mejor estreno como goleador en la Primeira Liga de Portugal. El delantero colombiano fue protagonista en la goleada 6-0 del Sporting de Lisboa frente al Arouca, compromiso correspondiente a la segunda fecha del campeonato. Su doblete no solo sirvió para sellar la contundente victoria de los ‘leones’, sino también para comenzar a escribir su historia en uno de los clubes más importantes de Portugal.

El atacante samario, por el que el club portugués pagó cerca de 22 millones de euros, fue titular y respondió a la confianza del entrenador con dos anotaciones de gran factura. A los 31 minutos convirtió su primer gol con la camiseta verdiblanca, luego de ejecutar con seguridad un penalti que dejó sin opciones al arquero rival. Más tarde, en el segundo tiempo, amplió su cuenta personal con un potente zurdazo al minuto 62, disparo inatajable que desató la ovación de los aficionados presentes en el estadio José Alvalade.

Además de sus goles, Suárez se mostró participativo, asociándose con sus compañeros en ataque y demostrando por qué llegó como una de las grandes apuestas del mercado de fichajes. Junto a los dobletes de Ricardo Mangas y Francisco Trincão, el colombiano fue clave en la abultada victoria que mantiene al Sporting con paso firme en el inicio de temporada.



Contundentes palabras de Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez, delantero colombiano que juega en Sporting de Lisboa AFP

El buen nivel exhibido por el delantero no pasó desapercibido. Fue elegido como la gran figura del encuentro y recibió el premio al mejor jugador del partido. Tras la victoria, el atacante habló para los micrófonos de 'Sport TV' y dejó unas palabras que reflejan su ambición y compromiso con el club lisboeta.

En su intervención, fue consultado por la sombra que dejó Viktor Gyökeres, el goleador sueco que brilló en la campaña anterior con el Sporting y que ahora partió rumbo a Inglaterra. Suárez fue claro en su respuesta y con un tono respetuoso dejó ver que no pretende vivir a la sombra de nadie:

“Es un jugador muy top, así lo demostró aquí. Él (Gyökeres) ha hecho su historia, pero yo quiero marcar la mía, la de Luis Javier Suárez”.

Con estas palabras, el colombiano dejó claro que su objetivo no es reemplazar a nadie, sino consolidarse como referente ofensivo del equipo y aportar con goles en la lucha por los títulos que disputará el Sporting esta temporada.



¿Cuándo vuelve a jugar Sporting de Lisboa?

El reto para Luis Javier Suárez y el Sporting no se detiene. Tras la goleada ante Arouca, el conjunto lisboeta deberá afrontar su próximo compromiso el sábado 23 de agosto, cuando visite al Nacional Madeira en un duelo correspondiente a la tercera jornada de la Primeira Liga. El partido está programado para las 12:00 p. m. (hora colombiana) y será una nueva oportunidad para que el delantero cafetero siga ampliando su racha goleadora.