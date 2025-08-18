Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez le respondió a quienes lo comparan con Viktor Gyökeres en Sporting Lisboa

Luis Javier Suárez le respondió a quienes lo comparan con Viktor Gyökeres en Sporting Lisboa

El delantero colombiano anotó un doblete en su más reciente presentación con el Sporting de Lisboa, pero en Portugal aún se le compara con el atacante sueco, hoy en el Arsenal.

Luis Suárez, delantero colombiano
Luis Suárez, delantero colombiano del Sporting de Lisboa
Luis Suárez, delantero colombiano del Sporting de Lisboa
Por: Javier García
|
Actualizado: agosto 18, 2025 06:30 p. m.