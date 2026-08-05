"De lo mejor de Álvaro Montero desde que llegó a Boca Juniors"; por fin lo elogiaron

Boca Juniors venció este miércoles por 1-0 a Estudiantes de La Plata y consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura de Argentina, en un partido de la segunda jornada que fue reprogramado. En el 'xeneize' jugaron Álvaro Montero, de buena actuación bajo los tres palos, y Sebastián Villa, mientras que en el 'pincha', sumó minutos Edwuin Cetré.

Con un gol de Santiago Ascacíbar, exjugador del equipo platense, el ‘xeneize’ dio vuelta a la racha negativa, luego de una derrota inicial (3-0 contra Deportivo Riestra) y un empate con Newell's Old Boys en Rosario (2-2).

Hay que precisar que este encuentro entre Boca y Estudiantes se disputó en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el primero hizo de local, debido a la resiembra del césped de La Bombonera y a obras de riego y desagüe.



Álvaro Montero en la formación de Boca Juniors frente a Estudiantes de la Plata. Foto: AFP

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Lo cierto es que finalizado el duelo, en la prensa deportiva del sur del continente salieron las habituales calificaciones, y por supuesto, en el 'azul y oro' fueron evaluados las actuaciones de Montero Perales y Villa Cano. El golero guajiro, e internacional con la Selección Colombia en el pasado Mundial, salió elogiado por su desempeño; tuvo tres buenas atajadas.

"Correcto partido, de lo mejor desde que llegó a Boca. Necesitaba una valla invicta y la consiguió en un partido chivo. Se lo vio muy seguro de arriba, una novedad", esa fue la reseña que se leyó en la página web de 'TyC Sports', y en cuanto a la calificación, le otorgaron un seis sobre diez.

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Así fue el análisis para Sebastián Villa

"Entró para la contra en su escenario ideal y fue peligroso, aunque aún no mostró todo lo que se espera de él. Le puede venir bien entrar desde el banco un par de partidos", escribieron en el tablide anteriormente citado. Su puntuación también fue de seis.

