David González: "América es un equipo que compite, que se le nota el hambre; vamos por buen camino"

América de Cali se impuso 0-1 a Once Caldas, en partido válido por la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026. Los dirigidos por David González marchan invictos en el inicio del rentado local: 9 de 9 posibles; la 'mechita' ganó en el Palogrande tras 19 años.

Finalizado el encuentro, González generó su análisis en rueda de prensa. El DT destacó la labor de sus dirigidos ante un rival como el 'blanco-blanco'.

América de Cali le ganó al Once Caldas con gol de Dany Rosero. Foto: Colprensa

"Sí, eramos conscientes antes del partido, no fue uno de los objetivos, te estaría mintiendo, pero sí lo teníamos en la cabeza y sabemos que estamos para cambiar escribir páginas que ojalá tengan un buen final. Un partido entre dos muy buenos equipos, entendimos un poco la manera de Once Caldas buscar esa manera de llegar al arco contrario, lo trabajamos de buena manera, incluso, antes de la expulsión (Once Caldas) tuvimos un par de opciones muy claras", dijo en primera instancia David González.



Y agregó: "Después de la expulsión cambia el partido, hace que nosotros pongamos las condiciones y terminar ganando. Felicitar a estos chicos que vienen haciendo las cosas muy bien y esperando que podamostener una respuesta pronto de la situación de Yhormar Hurtado; ojalá podamos tenerlo pronto, para el domingo".

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Otras declaraciones de David González:

- Unas palabras a la hinchada, antes del juego contra Nacional

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"La invitación tenía que dejar de ser con palabras y tenía que ser con fútbol y con resultados. Lo que hemos mostrado en estas cinco fechas, tres de Liga y dos de Copa que llevamos, amerita que la gente vaya y nos acompañe, nuestra intención es poder darle una tarde-noche de alegría".

- Más análisis del compromiso

"En los momentos que tuvimos el balón supimos manejar el tiempo, y al final, Once Caldas es un equipo que tiene orgullo y que quería empatar el partido, pese a tener un jugador menos, y por eso intentó ocasiones en el final".

- La lesión de Mateo Castillo

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"No puedo dar aquí un dictamen médico, habrá que esperar la evolución, pero esto más aún nos tiene que llevar a que se dé una respuesta rápida en el caso de Yhormar, porque ahí si que nos veríamos afectados".

David González, entrenador de América de Cali. Foto: Colprensa.

- La clave de la victoria del América sobre Once Caldas

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"Este es un equipo que compite, que se le notan las ganas, el hambre, y que fuera de eso, es demasiado aplicado cuando tiene que ejecutar un plan de juego en la cancha. Hoy (mércoles) el plan de juego se ejecutó como tenía que ser, contrarrestar las buenas combinaciones ofensivas del Once, y además, es un equipo, que cuando se suelta a jugar, tiene el talento, y los jugadores que generan buenas opciones de gol; vamos por buen camino".

- El arco en cero y la opción de contratar un '9'

"El tener la solidez defensiva y mantener el arco invicto, genera mucha confianza al de arriba de poder hacer goles. La opción del '9' seguirá mientras esté abierto el libro de pases; pero como lo he dicho muchas veces, no vamos a traer por llenar el espacio".