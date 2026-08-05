Millonarios no para de entregar novedades a su hinchada, y este miércoles 5 de agosto, dio a conocer a su último refuerzo para la Liga BetPlay II-2026. Parecía que el mercado de pases para el azul bogotano estaba cerrado, pero a través de un comunicado en sus distintas plataformas digitales, le dio la bienvenida a Leonai Souza. ¡El mediocampo ya tiene una nueva ficha!

"Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Leonai Souza de Almeida se convirtió en nuevo jugador del equipo", reseñaron en el escrito del cuadro 'embajador'.

Así las cosas, Souza de Almeida se convirtió en la séptima incorporación del elenco que dirige Fabián Bustos, quien lo conoce de 'primera mano' tras compartir en el Barcelona de Ecuador.

¡Bem-vindo al Embajador Leonai Souza! 🇧🇷💪Ⓜ️



▶️ Conoce más en https://t.co/HwYUIrzEUe pic.twitter.com/ga81HOIJsO — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 5, 2026

¿Quién es Leonai Souza, el último refuerzo presentado por Millonarios para Liga Betplay II 2026?

Hay que indicar que es de nacionalidad brasileña. Leonai Souza de Almeida nació el 28 de abril de 1995 en Pontal, Brasil, e inició su carrera deportiva en su nación en equipos regionales hasta llegar a la segunda división. Pero fue su paso por Comercial el que le permitió traspasar fronteras, ya que a finales de noviembre fue presentado en Plaza Colonia de Uruguay, debutando en primera división en marzo del 2020.

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También tuvo un buen periplo en el balompié de Ecuador con el Barcelona, club donde disputó más de 100 partidos oficiales, siendo dirigido además por Bustos, con quien se reencontrará en Millonarios.

Su último club antes de fichar por el azul capitalino fue Náutico Capibaribe, de la Serie B de Brasil. Leonai Souza de Almeida juega como mediocampista y tiene 31 años.

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¿Qué le puede aportar Leonai Souza de Almeida a Millonarios?

Según informó el conjunto 'embajador', su nuevo refuerzo se "destaca por su fortaleza física, capacidad de recuperación, intensidad en la marca y criterio en la distribución del juego, cualidades que respaldan su amplia trayectoria".

"Leo es un volante con mucha dinámica, lo conozco bien y sé todo lo que puede aportarnos; sus principales características son la dinámica y la intensidad en la mitad de la cancha; lo cual a nosotros nos viene bárbaro porque queremos que el equipo sea más agresivo en esa zona del campo. Lo puedo utilizar como volante neto de marca y también como mixto; espero que termine de completar los exámenes y documentación y se integre rápido con nosotros a los entrenamientos", esas fueron las palabras de Fabián Bustos en conferencia de prensa.

Jugadores de Millonarios festejando anotación en duelo frente a Pasto, por la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa.