Decisión final del Ministerio del Deporte en caso de Ramón Jesurún y su nuevo período en la FCF

Uno de los temas de interés en el fútbol de nuestro país en estos días tenía que ver con la posibilidad o no de Ramón Jesurún de continuar en el seno del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, después de las demandas de nulidad presentadas por Cúcuta Deportivo y también por la Acolfutpro (agremiación de jugadores). Sin embargo, las dudas al respecto se dilucidaron en las últimas horas, después de conocerse una resolución del Ministerio del Deporte, según informó 'El Tiempo'.

"En particular, el cargo relativo al presunto vencimiento del límite de tres (3) periodos sucesivos previsto en el artículo 21 del Decreto Ley 1228 de 1995 no está llamado a prosperar, en tanto el expediente acredita documentalmente que el señor Ramón Jesurún Franco solo ha sido objeto de elección por parte de la Asamblea General de Afiliados en la elección originaria de 2018 y las reelecciones de 2022 y 2026, sin que su vinculación previa al Comité Ejecutivo, ocurrida por derecho propio y por designación de reemplazo entre 2006 y 2018, sea computable para efectos de dicho límite”, se leyó en dicha resolución, firmada por Emilio Palacio, ministro encargado de dicha cartera.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) AFP

La discusión se centró en definir si para Jesurún Franco era válido contarle el tiempo en el que fue elegido para reemplazar a Luis Bedoya en la presidencia de la FCF, ante la investigación del FIFAgate que terminó con su destitución.



"En consecuencia, al no prosperar ninguno de los cargos formulados, la única decisión ajustada a derecho es la confirmación de la decisión de primera instancia”, se complementó en el mencionado oficio del Mindeporte.

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Ahora, lo que viene es que en una reunión programada para finales del mes de agosto, sean designados los cargos en el Comité Ejecutivo de la FCF, en la que aparte del dirigente costeño también están Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González Alzate, presidentes de la Dimayor y la Difútbol; Óscar Astudillo, Juan Fernando Mejía, Alejandro Arteta y Jaime Ordóñez.