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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 0-1 América de Cali

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 0-1 América de Cali

América de Cali se quedó con los tres puntos en su visita a Once Caldas en el Palogrande, en partido de la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026. ¡Conozca cómo quedó la tabla!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de ago, 2026
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Jugadores del América de Cali y un festejo de gol contra Once Caldas.
Jugadores del América de Cali y un festejo de gol contra Once Caldas.
Foto: Colprensa

Este miércoles 5 de agosto continuaron las acciones de la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026 con dos partidos, siendo uno de ellos el que protagonizaron Once Caldas y América de Cali en el estadio Palogrande, en la ciudad de Manizales.

El duelo entre 'albos' y 'diablos rojos' fue un encuentro que tuvo gol, un tanto anulado y una tarjeta roja para los dueños de casa, buenas atajadas de los arqueros, pero los tres puntos se los llevaron los dirigidos por David González: 0-1.

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¿Cómo se presentó el partido en el Palogrande?

Once Caldas se hizo con el control de balón y generó algunas aproximaciones al arco del América custodiado por Jean Fernandes. La media distancia fue la vía, siendo el de las opciones Michael Barrios, Rafael Carrascal y Andrés Felipe Roa, pero sin suerte.

Once Caldas vs. América de Cali por la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026.
Once Caldas vs. América de Cali por la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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Eso sí, al minuto 34, el 'blanco-blanco' logró enviar el balón con dirección a la red por intermedio de Juan David Cuesta; no obstante, la anotación no sumó en el tablero porque Michael Barrios, quien le devolvió el balón a Cuesta para definir dentro del área, estaba en fuera de lugar.

La cosas se complicaron luego para los dirigidos por Hernán Darío Herrera, y todo porque el VAR intervino para revisar una posible tarjeta. Jefry Zapata, por querer frenar a Luis Quiñones, terminó pisándolo fuerte. En primera instancia, Jhon Ospina, el árbitro del juego, le mostró amarilla, pero tras revisar la acción en el monitor, terminó enviándolo a las duchas. ¡El telón de la primera parte cerró 0-0!

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En la segunda parte, sobre el minuto 71, llegó la anotación del América, siendo el autor del gol Dany Rosero, para la euforia de los visitantes.

Los rojos del Valle mantuvieron el resultado hasta el final y se llevaron los enteros, logrando así puntaje perfecto en el inicio del campeonato.

El otro juego de este miércoles lo disputaron Internacional de Bogotá yJaguares de Córdoba, con triunfo 1-0 para los capitalinos.

América de Cali le ganó al Once Caldas con gol de Dany Rosero.
América de Cali le ganó al Once Caldas con gol de Dany Rosero.
Foto: Colprensa

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 0-1 América de Cali:

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PosiciónEquipoPartidos JugadosPuntos
1Independiente Medellín39
2América de Cali39
3Llaneros FC37
4Águilas Doradas26
5Millonarios FC36
6Deportes Tolima36
7Atlético Bucaramanga35
8Once Caldas34
9Atlético Nacional13
10Deportivo Cali23
11Internacional de Bogotá23
12Fortaleza CEIF32
13Independiente Santa Fe21
14Alianza FC21
15Deportivo Pereira21
16Cúcuta Deportivo21
17Junior de Barranquilla20
18Deportivo Pasto30
19Jaguares de Córdoba30
20Boyacá Chicó10

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