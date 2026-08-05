Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 0-1 América de Cali:

Este miércoles 5 de agosto continuaron las acciones de la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026 con dos partidos, siendo uno de ellos el que protagonizaron Once Caldas y América de Cali en el estadio Palogrande, en la ciudad de Manizales.

El duelo entre 'albos' y 'diablos rojos' fue un encuentro que tuvo gol, un tanto anulado y una tarjeta roja para los dueños de casa, buenas atajadas de los arqueros, pero los tres puntos se los llevaron los dirigidos por David González: 0-1.

¿Cómo se presentó el partido en el Palogrande?

Once Caldas se hizo con el control de balón y generó algunas aproximaciones al arco del América custodiado por Jean Fernandes. La media distancia fue la vía, siendo el de las opciones Michael Barrios, Rafael Carrascal y Andrés Felipe Roa, pero sin suerte.



Once Caldas vs. América de Cali por la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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Eso sí, al minuto 34, el 'blanco-blanco' logró enviar el balón con dirección a la red por intermedio de Juan David Cuesta; no obstante, la anotación no sumó en el tablero porque Michael Barrios, quien le devolvió el balón a Cuesta para definir dentro del área, estaba en fuera de lugar.

La cosas se complicaron luego para los dirigidos por Hernán Darío Herrera, y todo porque el VAR intervino para revisar una posible tarjeta. Jefry Zapata, por querer frenar a Luis Quiñones, terminó pisándolo fuerte. En primera instancia, Jhon Ospina, el árbitro del juego, le mostró amarilla, pero tras revisar la acción en el monitor, terminó enviándolo a las duchas. ¡El telón de la primera parte cerró 0-0!

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En la segunda parte, sobre el minuto 71, llegó la anotación del América, siendo el autor del gol Dany Rosero, para la euforia de los visitantes.

Los rojos del Valle mantuvieron el resultado hasta el final y se llevaron los enteros, logrando así puntaje perfecto en el inicio del campeonato.

El otro juego de este miércoles lo disputaron Internacional de Bogotá yJaguares de Córdoba, con triunfo 1-0 para los capitalinos.

América de Cali le ganó al Once Caldas con gol de Dany Rosero. Foto: Colprensa

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 0-1 América de Cali:

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