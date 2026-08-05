Boca Juniors, con buena actuación de Álvaro Montero, se impuso 1-0 a Estudiantes de la Plata

Después de dos partidos sin éxitos, Boca Juniors salió de la racha negativa y estrenó el casillero de triunfos frente a Estudiantes de la Plata, al que derrotó por 1-0 en un partido pendiente de la segunda fecha del torneo Clausura del fútbol argentino jugado este miércoles. Álvaro Montero custodió el pórtico del 'azul y oro' y tuvo buenas atajadas, y además, Sebastián Villa también sumó minutos. De otro lado, en el 'pincha' ingresó en el segundo tiempo, Edwuin Cetré.

El 'xeneize' consiguió quedarse con los tres puntos en un encuentro tenso, muy disputado y con poco brillo, pero el equipo azul ensayó una mejoría respecto de sus partidos anteriores, y justificó la victoria ante un Estudiantes irregular, que no ofreció respuestas positivas.

Santiago Ascacibar (45+1'), con pasado como jugador de Estudiantes, envió un centro de Lautaro Blanco a la red y anotó el único gol de la noche para el necesario triunfo 'boquense'.

Boca actuó como local en el Palacio Ducó, el estadio del club Huracán, ya que realizó una remodelación en el campo de juego de La Bombonera, y el césped todavía no está en condiciones de ser sede de un encuentro.



El 'xeneize' llegaba a este partido reprogramado por la participación del azul y oro en la Copa Sudamericana con la necesidad de sumar, ya que apenas había conseguido un punto en dos encuentros, con un duro tropiezo ante Riestra (0-3) y un empate frente a Newell's (2-2).

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La victoria le permite a Boca recomponer el ánimo y levantar la confianza, de cara a un mes de actividad intensa, en el que afrontará varios partidos por el Clausura, además de la eliminatoria por la Copa Sudamericana.

Álvaro Montero en Boca Juniors AFP

Con la victoria, Boca suma cuatro puntos y se ubica séptimo en el Grupo A del Clausura. Sin embargo, su principal objetivo es clasificarse a la próxima Copa Libertadores y una de las vías es la tabla anual, que otorga tres plazas. Allí, el Xeneize marcha quinto y alcanzó a Estudiantes, su rival derrotado.

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"El equipo estuvo más sólido, creó más situaciones, tenemos que seguir por este camino. Venimos trabajando para esto, para sumar. No está fácil, pero vamos alcanzando el juego. Hay que seguir en esta senda", comentó el "Ruso" Ascacibar, autor del gol ganador.

Por su parte, el capitán Leandro Paredes destacó que "lo más importante era ganar" y valoró el resultado positivo, ya que el equipo empieza a sentirse mejor "con lo que propone y quiere" el entrenador Rodolfo Arruabarrena.

La semana próxima, Estudiantes recibirá a la Universidad Católica de Chile en el arranque de los octavos de final de la Libertadores, mientras que Boca se enfrentará con Recoleta de Paraguay, por la misma ronda de la Copa Sudamericana, en sede a confirmar.

En otros cotejos del Clausura, que fueron reagendados por las copas internacionales, Tigre se enfrenta más tarde con Belgrano de Córdoba, también por la segunda fecha, mientras que Lanús visitará el jueves a Unión de Santa Fe.

Jugadores de Boca Juniors y un festejo contra Estudiantes de la Plata. Foto: AFP