Jhon Durán aún no es goleador con Fenerbahce, pero comanda un ranking que impresiona

El nombre de Jhon Jáder Durán ha generado gran expectativa en Turquía desde que fue anunciado como nuevo jugador del Fenerbahce, club en el que es dirigido por el reconocido entrenador portugués José Mourinho. Su fichaje despertó ilusión entre la afición y la prensa local, que lo veía como un delantero con proyección internacional y condiciones para marcar diferencia en la Süper Lig.

Sin embargo, la adaptación del joven atacante colombiano no ha sido tan sencilla como se esperaba. En lo que va de la temporada, Durán ha disputado cinco partidos oficiales con la camiseta amarilla y azul, registrando apenas un gol. Estas cifras, aunque propias de un proceso de ajuste, han sido objeto de análisis y críticas en los medios turcos, que esperaban una respuesta inmediata de un jugador con tanto potencial ofensivo.

A la baja cuota goleadora se suman cuestionamientos por su temperamento en el campo. El delantero, que ya acumula varias tarjetas amarillas, ha sido señalado por su comportamiento impulsivo y por algunas actitudes que, según la prensa local, no han dejado la mejor imagen ante la exigente hinchada del Fenerbahce.

Uno de los comentarios más duros llegó de parte de Murat Aşık, miembro de la junta directiva del club, quien declaró: “El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce ahora mismo es Jhon Durán. Teníamos expectativas demasiado altas y no hemos visto los resultados en el campo. Jhon Durán es un delantero, no un delantero centro”.



Jhon Durán entre los que más ganan

Jhon Durán celebra el gol que marcó con Fenerbahçe en la Champions League. AFP

Más allá de las críticas, Durán ocupa un lugar privilegiado en el fútbol turco. De acuerdo con información publicada por 'Transfermarkt', el colombiano se ubica en el top 3 de los futbolistas mejor pagos en Turquía.

En la lista aparece en primer lugar el nigeriano Victor Osimhen, figura del Galatasaray, con un salario cercano a los 15 millones de euros anuales. En el segundo puesto se encuentra precisamente Jhon Durán, con la misma cifra, mientras que el alemán Leroy Sané completa el podio con un ingreso aproximado de 9 millones de euros.

Estos datos confirman que Fenerbahce apostó fuerte por el atacante colombiano, no solo desde lo deportivo, sino también desde lo económico, confiando en que se convierta en uno de los pilares del proyecto encabezado por Mourinho.

💰 2025-2026 Süper Lig sezonunda en çok net maaş kazanan futbolcular!



🥇 Victor Osimhen

🥈 Jhon Duran

🥉 Leroy Sane



📎 Capology



➡️ https://t.co/mFXcMqR2ds pic.twitter.com/OhYcyv25u7 — Transfermarkt.com.tr (@TMtr_news) August 26, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Durán por la Superliga Turca?

Por la cuarta fecha de la Superliga Turca, Fenerbahce se medirá en condición de visitante con Gençlerbirliği. Este encuentro está programado para el domingo 31 de agosto a partir de las 11:00 a. m. (hora colombiana).