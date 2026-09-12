Clasificación de la montaña de Vuelta a España, tras la etapa 20; Santiago Buitrago, campeón virtual

La penúltima jornada de la Vuelta a España 2026 fue catalogada como la etapa reina y justamente eso fue lo que se vio por cuenta de las duras rampas en los cinco ascensos que tuvo en su recorrido de 187 kilómetros. El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) se coronó como campeón virtual de la montaña, a falta de lo que pueda ocurrir este domingo, pese a que el trazado es totalmente llano.

El corredor que puso en aprietos la camiseta de pepas azules del 'escarabajo' fue el belga Wout van Aert, quien se metió en una fuga con Ivo Oliveira, Finn Fisher-Black, Gianni Vermeersch, Oscar Chamberlain, Pau Miquel, Magnus Cort, Simon Dalby, Tobias Halland Johannessen, Andreas Kron, Andreas Leknessund, Rasmus Tiller, Bryan Coquard y Louis Rouland.

Van Aert, portador de la camiseta verde de los puntos, estuvo muy activo con miras a quedarse también con la clasificación de la montaña. El corredor del Visma Lease a Bike sumó dos puntos en Puerto de Los Blancares y 20 unidades al cruzar primero en los dos pasos por el Puerto de El Purche.

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Con esos 22 puntos, Van Aert llegó a un total de 62. Para fortuna de Buitrago, el Puerto de El Duque fue conquistado por Mikel Landa, quien además ganó la etapa, y el belga no pudo sumar más y prefirió quedarse, dándole una mano a su compañero Sepp Kuss.



Buitrago, quien estuvo en el grupo perseguidor, terminó cediendo en los ascensos finales, pero con la tranquilidad de que nadie le arrebatará la camiseta de lunares azules. Con 78 puntos, es el campeón de la clasificación de la montaña.

Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 20

Santiago Buitrago — 78 Wout van Aert — 62 Andreas Leknessund — 36 Mikel Landa — 30 Tobias Halland Johannessen — 28 Enric Mas — 24 Pau Miquel — 23 Lorenzo Fortunato — 21 Eddie Dunbar — 16 puntos Kevin Vermaerke — 14 puntos