Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 20; Enric Mas, campeón virtual

Este sábado, la etapa 20 de la Vuelta a España 2026 se llevó a cabo entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, con un recorrido de 187 kilómetros que tuvo cinco puertos de alta montaña. El ganador fue español Mikel Landa (Soudal Quick Step), quien se metió en un grupo perseguidor, luego en la fuga y lanzó un ataque letal en los últimos kilómetros. Enric Mas (Movistar Team) se coronó como campeón virtual de la esta edición de la 'ronda ibérica'.

Con el banderazo arriba del comisario, Ivo Oliveira y Wout van Aert no esperaron y se marcharon de inmediato. Su movimiento motivo a otros y formaron una fuga junto a 12 corredores más: Finn Fisher-Black, Gianni Vermeersch, Oscar Chamberlain, Pau Miquel, Magnus Cort, Simon Dalby, Tobias Halland Johannessen, Andreas Kron, Andreas Leknessund, Rasmus Tiller, Bryan Coquard y Louis Rouland.

Más atrás, otros pedalistas tomaron su impulso con un grupo perseguidor que pasó de 27 hasta 54 ingretantes. Allí sobresalieron Santiago Buitrago, Juan Felipe Rodríguez, Iván Romeo, Bruno Armirail, Matthew Brennan, David de la Cruz, Marco Brenner, Mikel Landa, Guillaume Martin y Valentin Paret-Peintre.

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Luego vino el susto del día con una tremenda caída de Chris Hamilton y Matthew Riccitello. Ambos no resistieron y abandonaron la carrera.



De ahí en adelante vino el show de la montaña que generó preocupación con Buitrago líder de esa clasificación. Pau Miquel cruzó primero en el Puerto de Los Blancares (3°), sin embargo, Wout van Aert sumó los puntos en los dos pasos por el Puerto de El Purche y puso en aprietos al colombiano que venía en el grupo perseguidor. El belga completó 62 puntos, por detrás de las 78 unidades del corredor del Bahrain Victorious.

La duras rampas generaron caos y la fuga se fue diluyendo. Mikel Manda, Ramses Debruyne y Tobias Johannessen se pusieron al frente con el español quedándose con los puntos en el Puerto de El Duque, generando tranquilidad a Buitrago, puesto que Van Aert no sostuvo el paso y se quedó dándole una mano a Sepp Kuss, quien atacó desde el lote, metiéndose de nuevo en el top-10 de la general.

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Los favoritos también salieron a relucir, en especial Richard Carapaz con cinco ataques no fueron efectivos para quitarle la tercera casilla del podio a Felix Gall.

En punta de carrera, Landa atacó y dejó sentados a Debruyne y Johannessen. El español prácticamente hizo una crono escalada para hacerse con la victoria.

En el lote de candidatos, Feli Gall lanzó su ataque y puso a sufrir a Primoz Roglic.

Landa se quedó con el triunfo y el podio de la jornada lo completaron Johannessen y Debruyne. Gall le descontó 53 segundos a Roglic, pero no le arrebató la tercera plaza de la general.

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 20

1. Enric Mas (Movistar Team) - 70h 56' 58''

2. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 15''

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 44''

4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) - a 5' 17''

5. Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) - a 8' 45"

6. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 9' 28''

7. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 10' 38''

8. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 11' 41''

9. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) - a 11' 59''

10. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 14' 40''