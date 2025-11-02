Síguenos en::
Colombianos en el exterior

Desconcierto total; la viral reacción de Marcelo Gallardo por penalti fallado de Miguel Borja

Miguel Borja tuvo la oportunidad única de igualar la contienda para River Plate contra Gimnasia en la última jugada, pero erró. Marcelo Gallardo no ocultó su desazón.

Por: EFE
Actualizado: 2 de nov, 2025
Editado por: Gol Caracol
Marcelo Gallardo y su reacción tras penalti que le taparon a Miguel Borja en River vs. Gimnasia.
