Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Díber Cambindo y Kevin Rosero, los héroes del Necaxa; vea los goles de los colombianos

Díber Cambindo y Kevin Rosero, los héroes del Necaxa; vea los goles de los colombianos

Los jugadores 'cafeteros' fueron las figuras en el agónico triunfo de su equipo en condición de visitante frente a Atlético San Luis por la Liga MX.

Por: Javier García
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Necaxa con los colombianos Kevin Rosero y Díber Cambindo
Necaxa con los colombianos Kevin Rosero y Díber Cambindo
@clubnecaxa/Instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad