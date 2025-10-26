Díber Cambindo y Kevin Rosero, los héroes del Necaxa; vea los goles de los colombianos

Por la fecha 15 de la Liga MX, Necaxa visitó a Atlético San Luis con la presencia de los colombianos Díber Cambindo y Kevin Rosero, quienes fueron piezas clave en el triunfo de los ‘Rayos’.

Los dirigidos por Fernando Gago protagonizaron un emocionante encuentro que terminó 4-3 a su favor, con goles de Eduardo Águila (autogol, 57’), Tomás Badaloni (59’), Kevin Rosero (73’) y Díber Cambindo (90+3’).

Rosero aprovechó un rebote del arquero local para enviarla al fondo con un puntazo de pierna derecha, mientras que el jugador de 26 años asistió en el tiempo de adición a Cambindo, quien sumó su quinta anotación en la presente temporada de la Liga MX.



Vea el gol de Kevin Rosero con Necaxa frente a San Luis

⚡⚡ 𝐆𝐎𝐋 𝐃𝐎 𝐍𝐄𝐂𝐀𝐗𝐀 ⚡⚡



KEVIN ROSERO empata o jogo novamente



QUE JOGAÇO NO ALFONSO LASTRAS



🔴 Atlético San Luís 3x3 NECAXA ⚡#LigaMXBrasil pic.twitter.com/7icKEo3HBg — LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) October 27, 2025

Así fue el golazo de Diber Cambindo con Necaxa en la Liga MX