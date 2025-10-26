Nacional le dio repaso a Medellín, con Marino Hinestroza de figura; 5-2 en el Atanasio

Este domingo, por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025, Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentaron en el Atanasio Girardot, donde el ‘rey de copas’ fue una aplanadora y se impuso 5-2 al ‘Poderoso de la Montaña’. Marino Hinestroza fue la gran figura con un doblete, mientras que los otros goles fueron obra de Andrés Sarmiento, Andrés Román y William Tesillo.

En los primeros minutos, el juego estuvo marcado por el vértigo que impusieron ambos equipos, con aproximaciones en las dos porterías. Sin embargo, fue hasta el minuto 14 que llegó el primer gol del clásico paisa, obra de Marino Hinestroza. Tras una recuperación de Jorman Campuzano en campo del Medellín, el vallecaucano definió de derecha y puso fin a una sequía de cuatro meses sin anotar.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo reaccionaron de inmediato y se lanzaron al ataque en busca del empate. Estuvieron cerca de conseguirlo por intermedio de Mender García, quien, tras un cobro de esquina desde el costado derecho, estrelló la pelota en el horizontal. No obstante, Nacional respondió con una rápida transición que terminó nuevamente en gol. Marino Hinestroza aprovechó un rebote dentro del área y remató de derecha; el balón se desvió en un rival antes de ingresar al arco.

Marino Hinestroza festejando uno de los goles en el clásico paisa frente a Medellín Colprensa

Medellín descontó gracias a un golazo de Francisco Fydriszewski, cuyo potente remate fue imposible de atajar para David Ospina.



Las emociones no se detuvieron ahí. A los 40 minutos, Andrés Sarmiento amplió la ventaja para Nacional con un derechazo cruzado, tras una precisa asistencia de Hinestroza.

Cuatro minutos después, mediante una rápida transición ofensiva, Edwin Cardona habilitó con un pase cruzado a Andrés Felipe Román, quien definió de pierna derecha para el cuarto tanto 'verdolaga'. Sin embargo, antes del cierre del primer tiempo, Medellín volvió a descontar gracias a Francisco Chaverra, que convirtió desde el punto penal luego de que Wilmar Roldán sancionara una mano dentro del área de Simón García.

El primer tiempo concluyó con un vibrante 4-2 a favor de Atlético Nacional, en un clásico paisa lleno de goles y emociones.

En la parte complementaria, Medellín salió con la intención de reducir la diferencia, pero fue Nacional el que encontró el quinto gol por intermedio de William Tesillo, quien, tras un cobro de pelota quieta, definió de zurda.

El conjunto rojo estuvo cerca del tercero con un tiro libre ejecutado por Diego Moreno, cuyo remate se estrelló en el palo. Mender García tomó el rebote, pero envió el balón por encima del travesaño.

Ficha técnica

(5) Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Candido; Jorman Campuzano (Elkin Rivero), Marino Hinestroza (Andrés Salazar), Matheus Uribe, Andrés Sarmiento (Juan Bauza), Edwin Cardona (Facundo Batista); Alfredo Morelos (Dairon Asprilla).

Entrenador: Diego Arias

(2) Independiente Medellín: Washington Aguerre; Jhon Palacios (Diego Moreno), Faine Torijano, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza (Alexis Serna), Halam Loboa, Francisco Chaverra, Jarlan Barrera (Luis Sandoval); Francisco Fydriszewski, Mender García (Juan Arizala).

Entrenador: Alejandro Restrepo

Goles: Marino Hinestroza (14’ y 24’), Francisco Fydriszewski (35’), Andrés Sarmiento (40), Andrés Román (44’), Francisco Chaverra (45+6’), William Tesillo (63').