Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional le dio repaso a Medellín, con Marino Hinestroza de figura; 5-2 en el Atanasio

Nacional le dio repaso a Medellín, con Marino Hinestroza de figura; 5-2 en el Atanasio

Un clásico trepidante, con juego ofensivo, ataque y opciones de anotar dejó a Nacional con un triunfo que goza su hinchada y en el que fue superior desde el inicio.

Por: Javier García
Actualizado: 26 de oct, 2025
Marino Hinestroza celebrando uno de los goles en el clásico paisa frente a Medellín
