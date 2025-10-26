Diego Arias, tras la victoria sobre Medellín: "No esperaba ganar por esa diferencia de goles"

Atlético Nacional tuvo una noche soñada en el Atanasio Girardot y goleó 5-2 a Independiente Medellín en el clásico paisa por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025. El ‘rey de copas’ dominó de principio a fin con una actuación brillante de Marino Hinestroza, autor de un doblete, acompañado por las anotaciones de Andrés Sarmiento, Andrés Román y William Tesillo.

Con esta contundente victoria, el equipo 'verdolaga' aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales y se mantiene en la lucha por terminar entre los líderes y obtener la ventaja deportiva en la siguiente fase.

"Agradecerle a la hinchada por el apoyo incondicional"

Durante la rueda de prensa posterior a la victoria frente a Medellín, el entrenador Diego Arias se mostró satisfecho con el desempeño de sus dirigidos en el clásico antioqueño.

“El partido de hoy nos pone muy contentos, nos da mucha alegría ver a la gente disfrutar (...) agradecemos a la hinchada por el apoyo incondicional (...) estamos compitiendo, atacando de una forma en la que podemos hacerlo con unidad; afortunadamente logramos mantenerlo durante este juego y superamos a un buen equipo como es Medellín, pero estamos con los pies en la tierra”, expresó inicialmente Arias.

Luego agregó: “Si soy sincero, no esperábamos poder ganar con la diferencia de goles que tuvimos hoy; eso es fruto del esfuerzo de los jugadores, de lo bien que interpretaron el partido, es el buen trabajo de ellos”.

Sobre Marino Hinestroza, el técnico destacó: “Podríamos decir que después del partido hizo su gran juego, pero él ha tenido otros partidos en los que lo ha hecho muy bien y no ha marcado. Más allá de un pellizco porque no marcó, necesita un abrazo y decirle que confiamos en que va a marcar; lo hablamos y todos los compañeros confían en él”.



¿Cuándo vuelve a jugar Nacional?

Por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, Nacional se medirá el jueves 30 de octubre ante Llaneros en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, a partir de las 8:20 p. m. (hora colombiana).