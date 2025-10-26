Síguenos en::
Diego Arias, tras la victoria sobre Medellín: "No esperaba ganar por esa diferencia de goles"

Diego Arias, tras la victoria sobre Medellín: "No esperaba ganar por esa diferencia de goles"

El entrenador de Atlético Nacional se mostró satisfecho tras la contundente victoria 5-2 sobre Independiente Medellín y agradeció el apoyo de la hinchada en el Atanasio Girardot.

Por: Javier García
Actualizado: 26 de oct, 2025
Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional
