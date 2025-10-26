Alejandro Restrepo: "Perder con Nacional duele mucho, debemos levantarnos de esta derrota"

Este domingo, por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025, Independiente Medellín sufrió una dura derrota 2-5 ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, en una nueva edición del clásico paisa que dejó al ‘poderoso de la montaña’ sin margen de error en su camino hacia los cuadrangulares.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo fue superado de principio a fin por un Nacional contundente y efectivo, que aprovechó cada desatención defensiva para marcar diferencias. El 'verdolaga'’ mostró jerarquía y pegada, con Marino Hinestroza como gran figura gracias a su doblete, mientras que Andrés Sarmiento, Andrés Román y William Tesillo completaron la goleada.

Pese al esfuerzo del Medellín, los goles de Francisco Fydriszewski y Francisco Chaverra apenas sirvieron para descontar en un compromiso en el que el conjunto rojo se vio superado en intensidad y reacción. Los dirigidos por Restrepo intentaron recomponer el rumbo en la segunda mitad, pero la solidez y velocidad del equipo de Diego Arias impidieron cualquier intento de remontada.



"Esta derrota no nos puede desenfocar"

Alejandro Restrepo, director técnico de Independiente Medellín, en partido contra Millonarios Colprensa

Durante la rueda de prensa posterior a la dura derrota frente a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, Alejandro Restrepo se mostró autocrítico y reconoció que el resultado golpeó al grupo, aunque aseguró que trabajarán para levantarse y retomar el rumbo en los próximos compromisos del ‘Equipo del Pueblo’.



“Perder partidos como estos duele mucho. Quiero decirle a la gente que estamos igual de dolidos que ellos y sentimos que no los representamos como era”, expresó inicialmente el entrenador del Medellín.

Restrepo analizó los errores de su equipo y señaló los aspectos tácticos que marcaron la diferencia en el clásico paisa.

“Ellos (Nacional) fueron a la contra, nos atacaron por las bandas, y ahí debimos ser más rápidos, porque después el juego se complica. Cuando se pierde una pelota y el otro equipo va con ventaja y espacio, como en el primer gol, ya es muy difícil. Si había que corregir algo táctico, lo debimos haber hecho antes y no esperar al segundo tiempo”, explicó el estratega antioqueño.

Nacional vs. Medellín. COLPRENSA.

El técnico también hizo un llamado a no perder el enfoque tras la goleada y a mantener la mentalidad competitiva de cara a lo que viene.

“La derrota no nos puede desenfocar de todo lo que queremos, de lo que hemos hecho y de lo que como equipo hemos logrado transmitir a la gente y a los rivales. Veníamos de hacer un lindo juego en el que merecimos ganar. No nos podemos caer. Debemos intentar levantarnos de esta derrota e ir por todo el miércoles, que tenemos un duro rival. Hay que tratar de tener un buen partido para que vuelvan las victorias, concluyó Restrepo.



¿Cuándo vuelve a jugar Independiente Medellín?

Por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, Independiente Medellín volverá a tener acción el próximo miércoles 29 de octubre, cuando reciba en el Atanasio Girardot a Atlético Bucaramanga. El compromiso está programado para iniciar a las 6:10 p. m. (hora colombiana).