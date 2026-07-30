"Donde a Jhon Arias lo dejen jugar en Selección Colombia como en Palmeiras, sería una cosa de locos"

Gol, asistencia y jugadas de lujo, ese fue el repertorio futbolístico que dejó Jhon Arias en el más reciente triunfo de Palmeiras en el Brasileirao. El 'verdao' goleó 0-4 al Vitória el miércoles anterior, y con los tres puntos en el bolsillo, extendió su renta en el primer lugar de la clasificación; le sacó ocho puntos de ventaja al Flamengo.

El partidazo de Arias Andrade en el Barradão fue tema de conversación en el programa 'Jugada Maestra', que se emite por la plataforma de Ditu. Allí, la mesa de periodistas, liderada por Javier Hernández Bonnet, le pusieron la lupa a cada una de las jugadas, el gol y la asistencia que tuvo el calidoso de la Selección Colombia. ¡No lo bajaron de 'crack'!

"Donde a este muchacho lo dejaran en la Selección Colombia lo que juega en Palmeiras y lo que jugaba con Fluminense, sería una cosa loca. Ese muchacho es un 'crack'", expresó Norberto Peluffo sobre el rendimiento del exSanta Fe y Fluminense.



Jhon Arias fue gran figura con Palmeiras en el Brasileirao. Foto tomada del X de @Palmeiras

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El exDT de Millonarios añadió que el chocoano es pura calidad, y hasta se animó a decir la posición en la cancha donde mejor rendiría su fútbol, lo explotaría en todo su nivel.

"Él no tiene un físico para chocar, esa es pura calidad. Tiene una capacidad de inteligencia para todo ese muchacho. Yo siempre dije en los programas que hicimos acá del Mundial que fuera un volante libre, detrás del 9. Él siempre ha jugado en la posición de extremo y lo hace muy bien, pero a mí me parece que debería jugar detrás del 9, como lo hizo en el Mundial de Clubes con Fluminense, que organice y le dé fútbol al equipo", complementó.

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"Desde que llegué a Palmeiras, mi disposición es de ayudar y de aportar"

Luego de su brillante partido con el 'verdao', Jhon Arias habló con la prensa brasileña, y allí fue consultado por la posición en el campo donde sentía más cómodo, su respuesta fue certera: "Vengo a aportar".

"Soy un jugador, gracias a Dios, que me adapto a cualquier posición en el campo, no tengo problema con eso. Es normal que tenga en cuenta, pase lo que pase, la opinión de cada uno de ustedes es importante y respetable, independiente de la posición, donde Abel (Ferreira DT del Palemeiras) decida colocarme. Desde que llegué aquí, mi primera conversación con él fue eso, que estaba en disposición de ayudar y de aportar. Lo importante es cómo me siento, y me siento bien, de aportar donde sea, Palmeiras está por encima de los nombres, del jugador", dijo el chocoano a los medios de comunicación.