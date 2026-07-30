Luto en el fútbol colombiano por la muerte de un ex jugador del Tolima y Once Caldas

Este jueves 30 de julio hay luto en el fútbol colombiano tras confirmarse la triste noticia del fallecimiento del ex jugador del Tolima y Once Caldas, Bismar Córdoba. Hasta la Dimayor se pronunció a través de sus redes sociales.

"La División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR–, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Bismar Córdoba, exfutbolista del Fútbol Profesional Colombiano", informaron en las últimas horas.

Adicional a eso, el máximo ente del rentado local, recordó que el antioqueño "nacido en Turbo, se formó en las divisiones menores de Envigado FC y desarrolló su carrera profesional en clubes como Bogotá FC, Leones FC, Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Once Caldas".

De hecho, dieron detalles de lo sucedido con Bismar Córdoa, quien "su fallecimiento, a los 33 años, enluta a la familia del fútbol colombiano, que hoy recuerda a un deportista que enfrentó con valentía una difícil enfermedad y dejó una huella en cada una de las instituciones que representó".



Para cerrar, desde la Dimayor expresaron "sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, excompañeros y a los clubes que hicieron parte de su carrera, acompañándolos en este difícil momento".

🕊️ Club Deportes Tolima S.A. se une al duelo por el fallecimiento de Bismar Córdoba, quien integró nuestra institución en 2017/18.



Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados. pic.twitter.com/Ty972NCh4L — Club Deportes Tolima (@cdtolima) July 30, 2026

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Desde el Tolima también se pronunciaron en sus redes sociales, con una foto en blanco y negro de Bismar Córdoba, y de igual manera lamentando la triste noticia del jugador, quien hizo parte del plantel profesional entre 2017 y 2018.

Según se dio a conocer, el ex jugador antioqueño murió en la Clínica Panamericana tras una larga batalla con un cáncer, con apenas 33 años de edad.

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Otro de los equipos que se pronunció y lamentó esta noticia del fallecimiento de Bismar Córdoba fue Leones FC, de la Primera B del fútbol colombiano, club en el que también militó el mediocampista.