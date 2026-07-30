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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luto en el fútbol colombiano por la muerte de un ex jugador del Tolima y Once Caldas

Luto en el fútbol colombiano por la muerte de un ex jugador del Tolima y Once Caldas

El antioqueño Bismar Córdoba, quien tuvo pasos en varios equipos del fútbol colombiano falleció en las últimas horas y la noticia ha causado tristeza en el balompié de nuestro país.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de jul, 2026
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Bismar Córdoba Tolima
Bismar Córdoba en su paso por el Deportes Tolima
Tolima Oficial

Este jueves 30 de julio hay luto en el fútbol colombiano tras confirmarse la triste noticia del fallecimiento del ex jugador del Tolima y Once Caldas, Bismar Córdoba. Hasta la Dimayor se pronunció a través de sus redes sociales.

Hernando Tovar
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"La División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR–, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Bismar Córdoba, exfutbolista del Fútbol Profesional Colombiano", informaron en las últimas horas.

Adicional a eso, el máximo ente del rentado local, recordó que el antioqueño "nacido en Turbo, se formó en las divisiones menores de Envigado FC y desarrolló su carrera profesional en clubes como Bogotá FC, Leones FC, Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Once Caldas".

De hecho, dieron detalles de lo sucedido con Bismar Córdoa, quien "su fallecimiento, a los 33 años, enluta a la familia del fútbol colombiano, que hoy recuerda a un deportista que enfrentó con valentía una difícil enfermedad y dejó una huella en cada una de las instituciones que representó".

Para cerrar, desde la Dimayor expresaron "sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, excompañeros y a los clubes que hicieron parte de su carrera, acompañándolos en este difícil momento".

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Desde el Tolima también se pronunciaron en sus redes sociales, con una foto en blanco y negro de Bismar Córdoba, y de igual manera lamentando la triste noticia del jugador, quien hizo parte del plantel profesional entre 2017 y 2018.

Según se dio a conocer, el ex jugador antioqueño murió en la Clínica Panamericana tras una larga batalla con un cáncer, con apenas 33 años de edad.

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Otro de los equipos que se pronunció y lamentó esta noticia del fallecimiento de Bismar Córdoba fue Leones FC, de la Primera B del fútbol colombiano, club en el que también militó el mediocampista.

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