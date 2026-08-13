Johan Mojica tiene nuevo equipo en Europa, así le dio la bienvenida el Getafe

Johan Mojica tendrá una nueva aventura en su trayectoria deportiva. El lateral colombiano fue anunciado este jueves 13 de agosto como nuevo jugador del Getafe, club de la primera división de la Liga de España.

A través de un comunicado en sus distintas plataformas sociales, el elenco con sede en la Comunidad de Madrid le dio la bienvenida al internacional con la Selección Colombia en el pasado Mundial en Norteamérica.

"El Getafe CF ha alcanzado un acuerdo con el RCD Mallorca para el traspaso de Johan Mojica, que se incorpora a la disciplina azulona de cara a la próxima temporada. El internacional colombiano, de 33 años, llega al Coliseum para reforzar el lateral izquierdo y aportar su experiencia a la plantilla. Vestirá la azulona durante la temporada 2026/2027", se leyó de entrada en el escrito del club español en su página web oficial.

✍️ 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Johan Mojica, refuerzo para el lateral izquierdo.



🤝 Acuerdo con el RCD Mallorca para el traspaso del jugador colombiano.



🇨🇴 ¡Bienvenido a Getafe, Mojica! 💙 — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 13, 2026