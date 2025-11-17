El historial le sonríe a la Selección Colombia; así están los números frente a Australia

Publicidad
La Selección Colombia afrontará este martes 18 de noviembre su último examen del año cuando se mida con Australia, en un duelo amistoso que servirá como preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, certamen que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo continúa ajustando detalles y afinando variantes para llegar en óptimas condiciones a la cita orbital del próximo año.
En su presentación más reciente, la ‘tricolor’ logró una agónica victoria 2-1 frente a Nueva Zelanda, gracias a los goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero. Este último ha venido ganando protagonismo en las últimas convocatorias y se perfila como una pieza importante dentro del proceso del combinado nacional. El encuentro frente a Australia, además de cerrar la actividad del 2025, será una oportunidad para evaluar alternativas y seguir consolidando la idea de juego del cuerpo técnico.
A lo largo de la historia, Colombia y Australia se han enfrentado en cuatro oportunidades, con un saldo favorable para los de Néstor Lorenzo: dos empates y dos victorias.
El primer enfrentamiento entre ambos seleccionados se produjo el 8 de febrero de 1995 y terminó en empate. Ese mismo año volvieron a verse las caras, encuentro que finalizó con triunfo por la mínima diferencia para Colombia, en un partido cerrado y disputado, típico de la época.
La tercera confrontación se dio el 28 de febrero de 2001 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Aquella tarde, Colombia se impuso 3-2 en un compromiso vibrante.
La última vez que Colombia y Australia chocaron fue en 2018, en un amistoso previo a la Copa del Mundo de Rusia. Bajo la dirección de José Néstor Pékerman, la Selección igualó 0-0 con los ‘socceroos’, en un juego que pudo ser para la 'tricolor' de no ser por un penalti fallado por Miguel Ángel Borja.
La quinta confrontación entre Colombia y Australia está programada para las 8:00 p. m. (hora colombiana) en el Citi Field de Nueva York. Se espera una gran asistencia de público para despedir al equipo nacional en su último partido del 2025 y comenzar a trazar el camino final hacia el Mundial de 2026.