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Gol Caracol  / Sonó para dirigir en Millonarios y terminó como reemplazo de Jorge Bava en Cerro Porteño

Sonó para dirigir en Millonarios y terminó como reemplazo de Jorge Bava en Cerro Porteño

Blas Reguera, presidente de Cerro Porteño, reveló este lunes el nombre del entrenador que sustituirá a Jorge Bava. Harold Santiago Mosquera tiene nuevo 'jefe'.

Por: EFE
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Jorge Bava, DT de Nacional de Uruguay.
Jorge Bava, DT de Nacional de Uruguay.
Foto: @SantaFe.

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