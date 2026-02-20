Filtran detalles de James Rodríguez y su actitud cuando entró en contacto con Minnesota

James Rodríguez ya está listo para vivir una nueva experiencia en su carrera deportiva. Después de poner punto final a su paso por el Club León de México, donde estuvo un año, arribó a la MLS para fichar por Minnesota United. De esa manera, se diluyeron los rumores que lo vincularon con Millonarios, Estudiantes, Platense, Liga de Quito, Columbus Crew, entre otros.

Firmar por el equipo estadounidense no fue difícil, más allá de la demora para realizar el anuncio, o al menos así lo dio a entender el director técnico, Cam Knowles, quien habló en medio de una rueda de prensa. Allí, no se guardó nada y dio detalles sobre la postura del mediocampista colombiano, cuando le pusieron la oferta sobre la mesa y cómo se gestó su fichaje.

"Desde el principio quedó claro que estaba muy motivado y realmente interesado en venir a la MLS y estar en Minnesota United. Ya sabes, todas las conversaciones fueron muy positivas, desde el inicio hasta que se hizo realidad. Parecía muy motivado y comprometido. Creo que no es habitual que se presente una oportunidad como esta", contó de entrada, el estratega.

Este es el club número 13 en la carrera de James Rodríguez, luego de haber pasado por Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano y León. En esta ocasión, su principal objetivo es ponerse a punto, consolidarse, sumar minutos y llegar en forma a la Selección Colombia para el Mundial 2026.



"Ha atraído una enorme atención hacia el club y hacia la liga en general, lo cual es importante para todos también. Creo que esto se traduce en muchas oportunidades para nuestros jugadores, no solo por su llegada, sino también por la mayor exposición mediática que supone para muchos de ellos, ya que los mirarán y seguirán con mayor atención", sentenció el entrenador.

Recordemos que el primer partido del Minnesota United en la MLS será el sábado 21 de febrero, a las 8:30 de la noche (hora de Colombia), contra Austin, en condición de visitante, en el estadio Q2. Para dicho juego, la presencia de James Rodríguez no está asegurada, pero ya recibió su visa de trabajo, permitiéndole integrarse a los entrenamientos y estar disponible.