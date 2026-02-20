"El Vinícius que viene a la Selección Brasil es diferente al de Real Madrid, es más humano"

Vinícius no para de estar en boca de todos y no precisamente por lo que hace en la cancha. A pesar de sus condiciones, se habla más de sus polémicas. Prueba de ello es lo que ocurrió el pasado 17 de febrero, en el marco del partido entre Benfica y Real Madrid, por la ida de los playoffs de la Champions League, en territorio luso, que dará un cupo a los octavos de final.

En el estadio da Luz, los 'merengues' se impusieron por 0-1, justamente con gol de 'Vini'. En medio de la euforia, celebró bailando cerca del banderín del tiro de esquina, lo que molestó a los hinchas del equipo portugués. Pero no fue lo único que pasó, ya que antes de reanudarse las acciones, tuvo un cruce con Gianluca Prestianni, diciéndose de todo y hubo revuelo.

Vinícius Júnior acusó al argentino de haberle dicho comentarios racistas. Razón por la que el desarrollo del encuentro se frenó por unos instantes. Finalmente, el juego culminó, pero se ha desatado una serie de opiniones, investigaciones y demás, en torno a ese caso. Algunos han respaldado al brasileño, mientras que otros se han inclinado en defensa del jugador gaucho.

En esta ocasión, quien se pronunció fue Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección Brasil. "Vinícius ha mejorado mucho su actitud en el campo. Los brasileños son demasiado humildes y diferentes. El Vini que viene aquí, a la 'canarinha', es muy diferente al del Real Madrid a nivel humano", afirmó el director técnico, que incluso dio detalles sobre su futuro deportivo.



Vinícius Júnior, jugador de la Selección Brasil, en medio de un partido preparatorio AFP

"Creo que renovaré mi contrato con Brasil por cuatro años. Estoy en un nuevo trabajo y lo disfruto mucho", sentenció. Recordemos que el medio 'GE' informó, en enero, que la CBF y Carlo Ancelotti ya habían llegado a un acuerdo para renovar el contrato del estretega hasta el Mundial de 2030. Las negociaciones comenzaron en octubre y avanzaron hacia finales de año.

Cabe aclarar que Ancelotti tiene el salario más alto entre los entrenadores de selecciones nacionales del mundo, con alrededor de 10 millones de euros anuales. Ahora, la renovación se realizará en condiciones similares, con ajustes en las primas por logros. El contrato actual también incluye una prima de 5 millones de euros si Brasil gana el Mundial en el 2026.