SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Torino y Duván Zapata, 'aplastados' en la Serie A: derrota 6-0 con el Como

Torino y Duván Zapata, 'aplastados' en la Serie A: derrota 6-0 con el Como

En la jornada 22 de la Liga de Italia, Como, dirigido por Cesc Fabregas, no tuvo piedad con el Torino y le propinó una contundente goleada. Duván Zapata tuvo minutos en 'Il Toro'.

Por: EFE
Actualizado: 24 de ene, 2026
Duván Zapata en Como vs. Torino.
Duván Zapata en Como vs. Torino.
Getty Images.

