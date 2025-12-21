Atlético Nacional mueve fichas: presidente habló claro sobre altas y bajas para 2026

Atlético Nacional ya pasó la página de la celebración y empezó a mirar de frente el 2026. Tras conquistar la Copa BetPlay 2025 con victoria 1-0 ante el Independiente Medellín, el presidente del club, Sebastián Arango, entregó varias definiciones clave sobre el futuro deportivo de la institución, dejando claro que la planificación será prioritaria para sostener la competitividad del equipo.

Uno de los primeros puntos abordados fue la situación de Johan Castro, cuyo vínculo contractual llega a su fin. Arango fue directo: “Termina su préstamo y regresa a Bogotá”. Con esta decisión, el volante regresa a Internacional de Bogotá (La Equidad antiguamente) y Nacional cierra un ciclo puntual y libera una plaza dentro del plantel, pensando en ajustes estratégicos para la próxima temporada.

En cuanto a Camilo Cándido, lateral uruguayo, el dirigente reconoció que el club busca alternativas para darle continuidad: “Termina su préstamo y estamos revisando si logramos mantenerlo”. La frase refleja una negociación abierta, en la que se evalúa condiciones deportivas y económicas antes de tomar una determinación definitiva junto con Cruz Azul, dueño de su pase.

Otro nombre que genera expectativa es Facundo Batista. Arango aclaró que no hay una resolución tomada: “Aún no está definida su salida. En México y Uruguay hay interesados”. El delantero aparece en el radar internacional y en Uruguay ya dan como un hecho su llegada a Peñarol.



Sobre Marino Hinestroza, una de las fichas con mayor proyección, el presidente confirmó contactos avanzados: “Todavía no hemos cerrado el negocio, pero hay conversaciones adelantadas con algunos equipos, entre ellos Boca”. En Argentina se habla de la inminente llegada del extremo al conjunto azul y oro. Hasta el momento la principal traba es una pequeña diferencia de números en el precio de transferencia.

En contraste, el mensaje fue contundente respecto a Alfredo Morelos: “Queremos que se quede y él quiere quedarse con nosotros”. La sintonía entre jugador y dirigencia siempre se ha mantenido y por ende todo apunta a una nueva negociación con Santos de Brasil, club que tiene en su poder el pase de 'El Búfalo'.

Finalmente, Arango se refirió al tema del entrenador. “Hoy es Diego Arias, está ratificado hasta diciembre. Estamos terminando de hacer las definiciones… hay varios técnicos en la baraja”. Sin embargo, muy seguramente siguen revisando hojas de vida para elegir un estratega de quilates.