MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el exterior  / Edwuin Cetré y Estudiantes, en problemas por polémico pasillo: AFA tomó drástica decisión

Edwuin Cetré y Estudiantes, en problemas por polémico pasillo: AFA tomó drástica decisión

La protesta en el partido contra Rosario Central, con Edwuin Cetré como protagonista, puede salirle cara al 'pincha', tras un contundente comunicado de la AFA.

Por: EFE
Actualizado: 25 de nov, 2025
Edwuin Cetré, delantero colombiano de Estudiantes de La Plata, se lamenta por un fallo en la Liga Argentina
AFP

