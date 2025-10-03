Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Luis Díaz

Mantener la racha perfecta en la Bundesliga es el reto que intentará Bayern Múnich, que tiene en sus filas a Luis Díaz, este sábado cuando enfrente al Eintracht Frankfurt. Los 'bávaros' visitan el campo de juego del Deutsche Bank Park en cumplimiento de la sexta jornada.

En lo que va de la campaña en Alemania, los dirigidos por Vincent Kompany suman 15 puntos y han marcado un total de 22 goles y sólo han recibido tres en contra. Buena parte de esa producción goleadora de los muniqueses se debe a Harry Kane, quien ha enviado el balón al fondo de la red en 15 ocasiones y a eso adicionarle tres asistencias. Por el lado de 'Lucho' Díaz ha aportado tres anotaciones y la misma cantidad de pasegol.

Luis Díaz (14) volvió a tener un buen partido con Bayern Múnich. Getty

Opiniones de los protagonistas

Precisamente Kompany se refirió en la previa de este partido sobre la buena racha de resultados que mantiene su escuadra, no piensa en establecer ningún récord, lo importante es sumar contra el Eintracht Frankfurt.



"Haremos todo lo posible mañana (sábado) para jugar bien, ganar y sumar los tres puntos. Ya veremos qué pasa después. No me preocupan tanto las estadísticas. Lo importante es que en marzo estemos en la contienda por los premios. Luego viene una nueva fase en la que hay que ganar partidos que son muy importantes. Ahora se trata de mantener el impulso y ofrecer el rendimiento que nos beneficie. Esa es nuestra prioridad ahora mismo", indicó el timonel belga al servicio del Bayern.

A renglón seguido habló de las cualidades de su rival, al que consideró peligroso y con ataque muy potente. Eintracht Frankfurt es quinto en la Bundesliga con nueve enteros.

"La preparación sigue igual. Están muy fuertes ofensivamente ahora mismo. Es impresionante, pero también estamos marcando muchos goles. Sin duda, vería un partido así. Planeamos, como la semana pasada, darlo todo en ataque y también ser sólidos en defensa contra un rival con un ataque potente. Ojalá podamos sumar los tres puntos de nuevo; el Frankfurt es peligroso, claro, pero eso también nos emociona", complementó Kompany.



Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO el partido con Luis Díaz

Día: sábado 4 de octubre del 2025

Hora: 11:30 de la mañana, hora de Colombia

Fecha: sexta jornada de la Bundesliga

Transmisión por TV: Disney+ Premium

Día: sábado 4 de octubre del 2025

Hora: 11:30 de la mañana, hora de Colombia

Fecha: sexta jornada de la Bundesliga

Transmisión por TV: Disney+ Premium