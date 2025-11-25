Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Falcao García regresa a los terrenos de juego; jugará nuevamente en Colombia

Falcao García regresa a los terrenos de juego; jugará nuevamente en Colombia

El 'Tigre' ya habría dado el sí definitivo para regresar a las canchas y lo hará en territorio colombiano; eso sí, lejos de Bogotá. Esto, como se lo confirmaron a Gol Caracol.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Falcao García, delantero de Millonarios
Falcao García, delantero de Millonarios
@millosfcoficial/instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad