Falcao García regresa a los terrenos de juego; jugará nuevamente en Colombia

Tras varios meses desde su salida de Millonarios, nuevamente hay noticias de Radamel Falcao García, quien ya habría dado el sí definitivo para volver a los terrenos de juego. ¡Y será en Colombia!

Se trata de ‘Capitanes Legendarios’, un partido que reunirá a muchas figuras locales e internacionales para darle el último adiós a Mario Alberto Yepes en el fútbol profesional. Y es que, a pesar de que el exdefensor lleva ya varios años de ‘colgar los guayos’, no fue hasta ahora que el colombiano decidió hacer un juego conmemorativo por su importante carrera.

Evidentemente, Falcao García no se perderá este compromiso; teniendo en cuenta que ambos compartieron mucho tiempo en la Selección Colombia histórica, que regresó a una Copa del Mundo después de tantos años. Esto, durante las Eliminatorias de Brasil 2014.

Falcao García y Mario Alberto Yepes en duelo con la Selección Colombia. Foto: AFP.

Y justo sobre este partido conmemorativo y la estelar presencia del ‘Tigre’, Gol Caracol habló en exclusiva con Mario Alberto Yepes, quien dio reveladores detalles y hasta contó qué significará reencontrarse con el atacante samario de 39 años.



“Yo lo voy a tener de las dos maneras. En el primer tiempo como rival y ya en el complemento como compañero. Vamos a ver cómo nos va, pero Falcao García está muchísimo mejor que yo, es decir, hasta hace muy poco jugaba en Millonarios y yo llevo retirado diez años, entonces vamos a ver cuál va a ser la diferencia”, indicó de entrada el exdefensor colombiano, con paso por el Milan, PSG, River Plate y Deportivo Cali, entre otros.



¿Qué otras figuras dirán presente en la despedida de Yepes?

Así como el mismo exdefensor de la Selección Colombia se lo reveló a Gol Caracol, habrá muchas figuras estelares; incluso, hasta un campeón del mundo como David Trezeguet.

Publicidad

“En este partido va a haber muchas figuras la verdad; habrá ganadores de la Copa América en 2001 como Óscar Córdoba, ‘Choronta’ Restrepo, Giovanny Hernández”, indicó de entrada Mario Alberto, quien dejó claro que lo acompañarán varios futbolistas con los que compartió en distintas convocatorias y torneos dentro de la ‘tricolor’.

Pero eso no es todo, pues, de igual manera habrá varios jugadores de talla mundial. “También jugarán varios del Mundial 2014 como Camilo Zúñiga, David Ospina, Carlos Valdés, Amaranto Perea, Fredy Guarín, Teófilo Gutiérrez, Falcao García, Jackson Martínez. Después muchas figuras internacionales como Carlos ‘Pibe’ Valderrama, René Higuita, Saviola, Ortega, David Sergio Trezeguet, Didier Drogba, Antonio Valencia, el ‘Cebolla’ Rodríguez; van a venir muchos amigos con los que esperamos jugarnos un muy buen partido”, sentenció Yepes.

Mario Alberto Yepes y Didier Drogba en el Mundial 2014. Foto: AFP.

Publicidad

Además, en el banco de suplentes, un ‘viejo conocido’ dirigirá desde la raya para darle un valor extra a este partido de despedida, así como lo contó Mario Alberto Yepes para Gol Caracol: “Néstor Lorenzo va a ser el técnico del partido del 20 de diciembre, vamos a ver cómo dirige a esa Selección Colombia de 2014”.

El encuentro se disputará el 20 de diciembre, en el estadio Pascual Guerrero.