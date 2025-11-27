James Rodríguez y el equipo que toma ventaja para ficharlo en año del Mundial 2026; dan detalles

El futuro de James Rodríguez sigue siendo tema de conversación tras su salida del León de México, club con el que no renovará contrato. El nombre del ‘10’ de la Selección Colombia suena para varios equipos.

El jugador, de 34 años, ha sido vinculado con clubes de Estados Unidos, México y Colombia. En este último país, recientemente se conoció que Millonarios tuvo un acercamiento con Rodríguez Rubio, aunque sin éxito, de acuerdo con las declaraciones del presidente del club ‘embajador’, Enrique Camacho, en los últimos días.

¿James Rodríguez seguirá en México?

El exjugador del Real Madrid ha sido relacionado con Orlando City, Los Angeles Galaxy, Toronto FC, Cruz Azul y América de México; sin embargo, desde la prensa norteamericana se ha desmentido el interés de los equipos de la MLS por el goleador del Mundial Brasil 2014.



La intención de James sería continuar en la Liga MX, donde disputó 34 partidos con León en todas las competiciones, registrando cinco goles y nueve asistencias con la Fiera.

El club que estaría interesado en fichar al cucuteño es Pumas UNAM, equipo en el que milita el lateral izquierdo Álvaro Angulo y que es dirigido por Efraín Juárez, exjugador de Atlético Nacional.

“Pumas lleva ventaja en la posible contratación de James Rodríguez, ya que el mismo jugador colombiano quiere jugar con los del Pedregal y estar al lado de sus amigos, Álvaro Angulo y Keylor Navas. El mismo jugador colombiano ha preferido gestionar jugar con los universitarios por encima de otros clubes.Así que habrá que esperar para que se pueda definir esta situación, y todo dependerá del cuadro universitario si lo ficha o no”, señaló en sus redes sociales el periodista Óscar Brizz.

Pumas no pudo clasificar a la liguilla del campeonato mexicano tras caer en el play-in frente a Pachuca, que se impuso 3-1.

El objetivo de James Rodríguez es tener continuidad para llegar en buena forma al Mundial 2026 con la Selección Colombia, que conocerá sus rivales en la fase de grupos el próximo 5 de diciembre, cuando se lleve a cabo el sorteo.