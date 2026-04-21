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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El colombiano Johan Mojica jugó todo el partido en el empate 1-1 de Mallorca con Valencia

El colombiano Johan Mojica jugó todo el partido en el empate 1-1 de Mallorca con Valencia

El Mallorca equipo donde juega el colombiano Johan Mojica, se enfrentó este martes 21 de abril al Valencia por la jornada 33 de La Liga de España. En un enfrentamiento que quedó igualado.

Por: EFE
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Johan Mojica Mallorca
Johan Mojica, futbolista del Mallorca - Foto:
Getty Images

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