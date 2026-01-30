El nuevo apodo que le pusieron a Luis Javier Suárez en Portugal; todo por sus goles

En Portugal solo hablan maravillas de Luis Javier Suárez, quien se ha ganado el cariño y respaldo de todo el Sporting Lisboa; club en el que ha sabido brillar y convertirse en referente, en menos de una temporada.

Y justo por eso, el delantero colombiano ya es de los preferidos por la afición, que lo resalta tanto en el terreno de juego, como en las redes sociales; donde en las últimas horas ha surgido curiosa comparación, en la que lo pusieron al mismo nivel de goleador internacional.

“Luis Suárez, ¿el nuevo Gyokeres?”, fue el nuevo apodo que le pusieron en ‘Data Scout’, al atacante de Santa Marta, quien lleva más de 22 tantos vistiendo la camiseta del cuadro de Lisboa.

Y es que, haciendo la comparación de los números con Viktor Einar Gyökeres, quien era la ‘estrella’ goleadora de los ‘leones’ antes de la llegada del colombiano; en la cuenta de estadísticas pusieron a Suárez casi que al mismo nivel, del ahora delantero de Arsenal.



“El Sporting CP no dudó en gastar 22M € en él 3 años después de su gran fracaso en el OM... ¡y ha sido un éxito total! 24 goles ya esta temporada, y no solo en Liga: ¡sus 4 goles en la Champions League ayudaron a su club a alcanzar el top 8!”, citó ‘Data Scout’ en ‘X’.

Cabe destacar que, por su parte, el delantero sueco anotó 97 tantos en 102 encuentros disputados, para un excelente promedio goleador casi que de un tanto por partido. Además, hizo 28 asistencias.

