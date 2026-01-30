Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / El nuevo apodo que le pusieron a Luis Javier Suárez en Portugal; todo por sus goles

El nuevo apodo que le pusieron a Luis Javier Suárez en Portugal; todo por sus goles

Al delantero colombiano le pusieron un nuevo apodo en territorio luso, comparándolo con gran eminencia goleadora del Sporting Lisboa. ¡Es toda una sensación!

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 30 de ene, 2026
Luis Javier Suárez es gran figura en Sporting Lisboa.
