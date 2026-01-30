Jhon Durán y un nuevo sorpresivo destino; daría el salto de Turquía a otra liga europea

Jhon Durán no para de ser noticia en el 'viejo continente' y todo porque tomaría un sorpresivo giro en su carrera deportiva. El delantero colombiano dejaría las filas del Fenerbahçe para marcharse con dirección a otra liga de Europa.

En la prensa deportiva internacional no paran de precisar que el exAston Villa quiere tener más protagonismo, y por ello, ya se da por hecho que su talento se podrá ver en las diferentes canchas en Francia, su destino elegido sería el Lille.

Según la información que suministró el periodista italiano, Gianluca Di Marzio, el formado en la cantera de Envigado Fútbol Club, se marchará cedido a 'les dogues'. Todos estas novedades se dan a horas de que se cierre la actual ventana de transferencias. Recordemos que el nombre de Jhon Jáder había sido relacionado antes con el de la Juventus.

Jhon Durán en duelo con el Al Nassr, de Arabia Saudita. Foto: AFP.

"Jhon Durán, delantero recientemente ofrecido a la Juventus, se marcha cedido al Lille", precisó Di Marzio en su red social de 'X'. Eso sí, no dio más detalles de la operación que llevaría al atacante 'cafetero', de 22 años, al elenco situado en el extremo norte de Francia.



De otro lado, en los medios de Turquía, en este caso 'A Spor', informó en su página web este viernes que "se espera que el Fenerbahçe rescinda en breve el contrato de préstamo del jugador".

Jhon Durán, attaccante proposto in questi giorni alla @juventusfc, verso il @losclive in prestito — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 30, 2026

¿Cómo le ha ido esta temporada a Jhon Durán con el Fenerbahçe?

Jhon Duran ha marcado cinco goles y ha proporcionado tres asistencias en 21 apariciones para los 'canarios amarillos' en lo que va de esta temporada.

En ese orden de ideas, sólo queda esperar si es más un rumor de mercado o si realmente Jhon Durán termina armando maletas con rumbo a la Ligue 1, competición que ha tenido como amplio dominador en cuanto a éxitos y títulos al París Saint-Germain (PSG).