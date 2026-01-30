Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán y un nuevo sorpresivo destino; daría el salto de Turquía a otra liga europea

Jhon Durán y un nuevo sorpresivo destino; daría el salto de Turquía a otra liga europea

A horas de que se cierren los fichajes de este enero de 2026, el nombre de Jhon Durán volvió a sonar fuerte en Europa y se da como hecho un negocio desde Fenerbahçe.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 30 de ene, 2026
Comparta en:
Jhon Durán en uno de los entrenamientos con Fenerbahçe.
Jhon Durán en uno de los entrenamientos con Fenerbahçe.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad