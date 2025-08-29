"Ronaldo Nazário en cualquier momento llamaba y decía que tenía chicas en su casa, que fuera"

Iván Zamorano y Ronaldo Nazario jugaron juntos en el Inter de Milán en las temporadas 1997/1998, 1998/1999 y 1999/2000. Ambos jugadores ganaron la Copa UEFA de 1997/1998 con el equipo italiano luego de vencer en la final 3-0 a Lazio, con goles tanto del 'Bam-Bam', como del famoso 'Fenómeno'.

Zamorano fue un jugador chileno de gran trasegar por Europa con las camisetas del Real Madrid, Sevilla e Inter, por lo que tiene muchas anécdotas de interés tras su paso por el fútbol europeo. Fue así como, en el programa El Reinado de Vidal, del futbolista 'austral' Arturo Vidal, contó algunos detalles de su experiencia junto a Ronaldo en el conjunto milanista.

"Los brasileños son increíbles. Tener de vecino a Ronaldo era estar preparado. Yo me consideraba muy profesional, disciplinado, pero cuando había que salir, lo hacía. Dormía con algo que parecía pijama (se ríe). Me llamaba y subía". Luego, continuó con una historia muy graciosa que le sucedió junto al goleador brasileño, "una vez mi mamá sacó a pasear a mi perro. Yo estaba acostado, y ella me dice: 'tu amiguito, me vine con siete chicas en el ascensor, y seguro que te va a llamar'. Y justo cuando lo dice suena el teléfono mi mamá me dice: 'Te lo dije, te lo dije'".

Ronaldo Nazario, exfutbolista brasileño. Foto: AFP.

El chileno habló acerca de su opinión sobre Ronaldo. "Roni era un tipo muy divertido. Es un niño en un cuerpo de adulto, es extraordinario como persona. Vivíamos cerca del estadio, en unos departamentos muy nuevos". Por otra parte, habló de su cambio de número en la camiseta con el brasileño al llegar al Inter de Milán, "yo toda la vida jugué con el 9, toda mi vida desde que era chico, desde que comencé a jugar al futbol, y de repente viene alguien y dice sabes hay que darle la 9, yo no tuve ningún problema porque yo también desde ese punto de vista uno también tiene que ser generoso y si te la pide el mejor jugador del mundo en ese momento, que era Ronaldo, con mayor razón". "Ahí entra otra faceta, que es reinventarse, y desde ese punto de vista yo perdí mi camiseta pero la perdí con alegría porque se la entregaba al fenómeno", añadió.

Zamorano dejó un buen recuerdo en el Inter, donde marcó 41 goles y dio 20 asistencias en los 150 partidos que jugó. Por su parte, Ronaldo, mostró un gran nivel en el equipo que le permitió lograr el Balón de Oro en el año 1997.