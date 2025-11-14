El plan que tienen con Jhon Durán en Fenernahce; no quieren ninguna sorpresa

Jhon Durán vive un momento complejo en el Fenerbahce, donde todavía no ha logrado consolidarse como el atacante determinante que el club esperaba cuando gestionó su llegada para esta temporada. El joven delantero colombiano, a préstamo desde el Al Nassr de Arabia Saudita, arribó a Estambul con la expectativa de impulsar su carrera en un entorno más competitivo, pero la adaptación no ha sido tan sencilla como se proyectaba.

En sus primeros meses en Turquía, Durán ha tenido un rendimiento intermitente. Aunque ha mostrado destellos de su potencia y capacidad goleadora, su influencia en el juego ha sido limitada. Ha participado en nueve encuentros oficiales y suma dos goles y una asistencia, números que contrastan con las altas expectativas que había generado su fichaje.

“Jhon Durán está progresando bien”

Jhon Durán en acción de juego en el partido Viktoria Plzen vs. Fenerbahçe por la Europa League. AFP

Pese a las dificultades, el entrenador Domenico Tedesco se mostró optimista sobre la evolución del atacante colombiano. En su más reciente conferencia de prensa, el estratega destacó que Durán está avanzando en el proceso físico y futbolístico que el cuerpo técnico trazó para él.

“Creo que Jhon Durán está progresando bien. Ha jugado entre 25 y 30 minutos por partido; el siguiente paso es jugar entre 50 y 55 minutos por partido contra el Çaykur Rizespor, el Ferencváros o el Galatasaray. Creo que eso es importante para dar el siguiente paso”, afirmó Tedesco, dejando claro que el plan es llevarlo de forma gradual hasta que pueda asumir un rol más protagonista.

El técnico también aprovechó para recalcar que la competencia interna en el frente de ataque es fuerte, pero que confía en las capacidades del delantero colombiano.

“Definitivamente no tenemos problemas con la delantera. Jhon Durán regresa. Puede que haya diferentes opciones en algunos partidos. Si bien el 4-3-3 nos parece positivo, a veces el 4-4-2 también es una opción para nosotros”, añadió, sugiriendo que Durán podría ser clave en varios esquemas.

¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce?

El próximo compromiso del Fenerbahce será el domingo 23 de noviembre, cuando visite al Çaykur Rizespor por la fecha 13 de la Superliga Turca. El encuentro está programado para las 12:00 p. m. (hora colombiana), un duelo que podría marcar un nuevo paso en la recuperación futbolística de Jhon Durán.