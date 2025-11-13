Bajón anímico de Jhon Durán en Fenerbahçe obligó a reunión de urgencia, esto pasó

Fenerbahçe es uno de los clubes que trabaja en medio de la pausa por la fecha FIFA de noviembre, con el objetivo de no bajar el ritmo de competencia. En los 'canarios amarillos' milita Jhon Durán, pero desde territorio turco reportaron novedades con respecto al delantero colombiano.

En los distintos magazines deportivos en territorio otomano el nombre del oriundo de Medellín es frecuente, no sólo por lo que repercute en el campo de juego sino también fuera de éste. Lo último es que hubo una reunión de emergencia para tratar un bajón anímico por parte del '10'; esto fue lo que pasó.

Jhon Durán en una de las sesiones de Fenerbahçe. X de @Fenerbahce

El periodista Sercan Hamzaoğlu precisó que el exAston Villa "se desmoralizó cuando no entró al partido contra el Kayserispor" del pasado 9 de noviembre y en el que su club se impuso por marcador de 4-2.

Complementó que a raíz de esta situación, Domenico Tedesco, DT del Fenerbahçe, se reunió el miércoles con el 'cafetero', dedicándole unas palabras. : "Te he dado descanso para este partido, te aprovecharé al máximo después del parón internacional", eso le habría dicho el timonel italiano a Durán, según contó el comunicador.

Hay que recordar que Durán está volviendo de una lesión que lo tuvo alejado durante algunas semanas, por ello Tedesco lo ha ido llevando poco a poco, dándole algunos minutos desde el banco de suplentes, con la intención de que cuando esté en óptimas condiciones físicas pueda decidir si va desde el 'vamos', como inicialista en los próximos compromisos del club. Eso lo ha reiterados en sus últimas intervenciones con la prensa deportiva turca.

💥🗣️ Sercan Hamzaoğlu: “Kayserispor maçında oyuna girmeyince Jhon Duran’ın morali bozulmuş.



Domenico Tedesco, dün Duran’la görüşmüş ve “bu maçta dinlendirdim seni, milli aradan sonra en iyi şekilde faydalanacağım” demiş.” pic.twitter.com/M4CDemjzYH — FB DIGITALE (@fb_digitale) November 13, 2025

Lo cierto es que el colombiano genera discusión y debate en los principales programas en Turquía, ya que el periodista Salim Manav indicó que "Jhon Durán está rindiendo solo al 50 por ciento de su capacidad".

A la par que se desarrolla todo esto, en otros sectores de la prensa de aquel país no paran de especular que Fenerbahçe está en la búsqueda de un delantero para el mercado de invierno que se avecina en el 'viejo continente' y en la baraja de candidatos hay varios con pergaminos internacionales; uno de los nombres que está en el sonajero es el de Robert Lewandoswki y el de Troy Parrott, quien figura en el AZ Alkmaar de la Eredivisie de Países Bajos.