Vea el golazo con el que Francia eliminó a Colombia en el Mundial Sub-17

Vea el golazo con el que Francia eliminó a Colombia en el Mundial Sub-17

El combinado ‘cafetero’ se despidió de la Copa del Mundo Sub-17 tras caer 2-0 con Francia en los dieciseisavos de final. ¡La falta de definición le pasó factura a la ‘tricolor’!

Por: Javier García
Actualizado: 14 de nov, 2025
Colombia vs. Francia, por el Mundial Sub-17

