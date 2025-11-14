Vea el golazo con el que Francia eliminó a Colombia en el Mundial Sub-17

La Selección Colombia se despidió del Mundial Sub-17 en Qatar tras perder 2-0 con Francia, que fue contundente a la hora de definir.

A los 14 minutos, Antoine Valero abrió el marcador luego de un centro desde la izquierda que el delantero aprovechó para definir entre los centrales.

En la parte complementaria, Colombia mejoró notablemente, al punto de merecer el empate, pero falló en la definición y vio cómo Pierre Mounguengue, en tiempo de adición, lanzó un contragolpe letal para anotar el 2-0 final.



Vea el segundo gol de Francia sobre Colombia en el Mundial Sub-17