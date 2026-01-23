Bayern Múnich vs. Augsburgo, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Luis Díaz en Bundesliga

Harry Kane, reveló una motivación oculta tras su brillante temporada con el gigante alemán: un 'schnitzel' por cada gol que marca. Tras lograr la mejor primera mitad de temporada en la historia de la Bundesliga, el Bayern de Kane y Luis Díaz recibe este sábado a su rival 'bávaro', el Augsburgo.

Con solo una derrota en 29 partidos, el Bayern aspira a un histórico tercer triplete, más que cualquier otro equipo en Europa. En la Bundesliga, el Bayern ha perdido solo cuatro puntos, igualando la mejor marca a estas alturas de la temporada, y ha marcado un récord de 71 goles, con una media de 3,94 por partido. Se sitúan 11 puntos por delante en la cima de la Bundesliga, han clasificado para octavos de final de la Champions League con un partido de sobra y también están en cuartos de final de la Copa de Alemania.

Luis Díaz celebra un gol con Harry Kane, en Champions League, con Bayern Múnich Getty Images

Inspiración especial para Harry Kane

El capitán de Inglaterra comentó que un restaurante local cerca de su casa, en el sur de Múnich, le sirve su "plato alemán favorito", el 'schnitzel', por cada gol que marca. Con 34 goles esta temporada, 21 de ellos en liga, las hazañas goleadoras de Kane le han dado a su chef privado más de una noche libre. Tras poner fin a la sequía de trofeos de su equipo con el título de la Bundesliga la temporada pasada, Kane claramente tiene hambre de más títulos. Los 21 goles de Kane lo encaminan a superar el récord de 41 goles de Robert Lewandowski en una sola temporada en la Bundesliga, establecido en la temporada 2020-21.

Opiniones de los protagonistas

Previo al partido, el técnico Vincent Kompany se refirió a su rival, Augsburgo, quien ocupa la posición 15 de la Bundesliga con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y diez derrotas.

"El Augsburgo seguramente habrá visto cómo se han desarrollado los últimos partidos. Hemos tenido dificultades una y otra vez, es normal, así es la Bundesliga; los partidos no son fáciles. Si nos fijamos en el partido contra el Union Saint-Gilloise, considerando el sistema y el perfil de los jugadores, me imagino que han aprendido mucho; tienen grandes ambiciones y creen en sus posibilidades. Para nosotros, jugar entre ambos es como un trofeo para muchos equipos, y no queremos cederlo. Eso significa que no hacemos distinción entre el Augsburgo y el Leipzig; queremos rendir al máximo nivel, pase lo que pase. Pero siempre es una final", afirmó sobre el duelo de este sábado.

Luis Díaz con Bayern Múnich en Champions League - Foto: Getty Images

El partido entre los dos equipos del estado de Baviera tendrá su pitazo inicial este sábado a las 9:30 a.m. (hora de Colombia) y se podrá observar a través de 'Disney+ Premium'. Además, podrán seguir el minuto a minuto, y las acciones más destacadas de Luis Díaz en el juego, en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.