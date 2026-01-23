Síguenos en:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Bayern Múnich vs. Augsburgo, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Luis Díaz en Bundesliga

Bayern Múnich vs. Augsburgo, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Luis Díaz en Bundesliga

Luis Díaz y su equipo buscarán seguir ampliando su ventaja en el liderato de la Bundesliga cuando reciban este sábado al Augsburgo en el Allianz Arena. ¡Prográmese con el partido!

Por: AFP
Actualizado: 23 de ene, 2026
Bayern Múnich vs. Augsburgo
Bayern Múnich vs. Augsburgo
Fotos: AFP

