Brasil vs. Colombia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa América de Futsal

La espera ha terminado para los amantes del fútbol sala en el país. Este sábado 24 de enero, la Selección Colombia de Futsal hará su estreno oficial en la CONMEBOL Copa América 2026, un torneo que promete emociones de alto voltaje en territorio paraguayo. El destino ha querido que el debut del elenco nacional no sea un trámite cualquiera: el equipo 'cafetero' se verá las caras ante Brasil, una de las potencias mundiales de la disciplina.

El escenario para este choque de titanes será el COP Arena – Óscar Harrison, ubicado en la ciudad de Luque, Paraguay. Bajo la dirección técnica de Roberto Bruno, el quinteto colombiano llega a esta cita con la firme intención de redimirse tras una discreta participación en la edición anterior. La preparación ha sido intensa; el equipo completó un microciclo de alto nivel antes de viajar a Asunción, enfocándose en la solidez defensiva y la velocidad en las transiciones, armas fundamentales para contrarrestar el poderío carioca.

Colombia ha apostado por una mezcla de experiencia y juventud. En la lista de convocados destacan nombres como los hermanos José y Sebastián Sánchez, además de figuras que militan en el exterior como Felipe Echavarría (del Feldi Éboli en Italia) y Harrison Santos (del Inter Movistar en España). Estos jugadores serán los encargados de guiar a un grupo que busca romper los pronósticos y arrebatarle puntos a una Brasil que, como siempre, llega como la gran candidata al título.



El duelo ante los brasileños es apenas el primer paso de un calendario exigente. Colombia está sembrada en el Grupo B, donde también deberá medir fuerzas contra Venezuela, Chile y Bolivia. Según el formato del torneo, solo los dos mejores de cada zona avanzarán a las semifinales, lo que convierte cada partido en una auténtica final.

Roberto Bruno, técnico de la Selección Colombia de Futsal Foto: X/@FCFSeleccionCol

La meta es clara, regresar a los puestos de privilegio del continente, recordando que las mejores actuaciones históricas de Colombia han sido tres cuartos lugares. El debut de este sábado no solo representa una oportunidad de sumar, sino un termómetro real para medir las aspiraciones de un proceso que sueña con la gloria sudamericana.



Brasil vs. Colombia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa América de Futsal

Los aficionados podrán seguir las incidencias del partido de este sábado entre brasileños y colombianos a través de la señal de Caracol HD2, Golcaracol.com y la app de Ditu. Luego del pitazo final, la 'tricolor' no tendrá descanso, pues el domingo 25 de enero enfrentará a Venezuela en un duelo clave por la clasificación.