Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Brasil vs. Colombia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa América de Futsal

Brasil vs. Colombia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa América de Futsal

Este sábado, la Selección Colombia de Futsal iniciará su camino en la Copa América 2026 que se realizará en territorio paraguayo. El rival será el campeón de la última edición: Brasil.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 23 de ene, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia debutará este sábado en la Copa América de Futsal
La Selección Colombia debutará este sábado en la Copa América de Futsal
Foto: X/@FCFSeleccionCol

Publicidad

Publicidad

Publicidad