A Nacional le tocó esperar para el debut en Liga BetPlay 2026-II; aplazado duelo contra Chicó

Atlético Nacional iba a debutar en la Liga BetPlay 2026-II este sábado contra el Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia, y aunque inicialmente se había movido el horario, ahora se confirmó que se aplazó dicho compromiso y en el seno de la Dimayor hay molestia porque es una decisión que no dependió de ellos.

A través de un comunicado, el equipo 'verdolaga' informó que "la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que hemos sido notificados por parte de la Comisión Local de Fútbol de Tunja la imposibilidad de realizar el compromiso entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, válido por la fecha 1 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026, programado para este sábado 25 de julio a las 4:00 p.m".

Después de eso, el ente del fútbol profesional colombiano no ocultó su molestia y de paso aseguraron que "rechazamos este tipo de decisiones que la Comisión toma a tres días de disputarse el encuentro. Recordamos que DIMAYOR definió el calendario y fixture de la Liga BetPlay 2026 desde el mes de enero. Adicionalmente, ratificó el día y hora de este partido desde el pasado 24 de junio del presente año".

Juan Manuel Zapata con Nacional AFP

Por la misma línea, puntualizaron en que "a pesar de conocer la programación con la señalada anticipación, la Comisión Local de Fútbol de Tunja parece priorizar cualquier otra actividad, en este caso específico un evento notificado con solo cuatro días hábiles previos, dejando a un lado la realización de un encuentro de vital importancia para Boyacá Chicó, Atlético Nacional, DIMAYOR y en especial la ciudad de Tunja que deja de percibir una activación económica importante".



El máximo ente del balompié de nuestro país envió un mensaje dejando clara su postura con esta situación, ya que "este tipo de posiciones afectan gravemente la programación, el correcto desarrollo de nuestros campeonatos, la planificación deportiva de los equipos, así como los compromisos con el canal licenciatario. Desde la DIMAYOR hacemos un esfuerzo grande por hacer una programación anticipada, involucrando siempre a las ciudades que albergan al FPC, consultando qué eventos pueden sobreponerse con los encuentros deportivos, y de esta manera consensuar qué alternativas tomar. Pero es imposible para la Administración poder buscar soluciones cuando se notifican con tan poco tiempo de anticipación".

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Por el momento, no hay una fecha confirmada para programarse nuevamente este compromiso de la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II, por lo que Atlético Nacional ahora tendrá más días para preparar el duelo de vuelta contra Tigres, por la fase 1B de la Copa BetPlay, serie que van ganando 2-0.