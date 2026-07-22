Vasco da Gama lleva más de un mes negociando por Nelson Deossa; así avanza la operación

Nelson Deossa continúa siendo uno de los principales objetivos de Vasco da Gama para este mercado. El conjunto brasileño pretende convertir al colombiano en su primer fichaje de la pretemporada, en una negociación que lleva meses en marcha y que estaría muy cerca de concretarse.

El colombiano es la obsesión de los directivos del club brasileño, que durante más de un mes han estado al pendiente de lo que suceda en su futuro, y también del interés que mantenía River Plate.

Desde 'Globo Esporte' dieron a conocer aspectos importantes que se han dado a un mes de la negociación entre los brasileños y Real Betis para la transferencia del 'cafetero': "Vasco formalizó su interés por el jugador en la tercera semana de junio, alrededor del día 16. La oportunidad surgió en medio de las avanzadas negociaciones de Marcos Lamacchia para adquirir la SAF (Sociedade Anônima Desportiva) del club".

"El 23, el mediocampista colombiano dio luz verde a la oferta salarial y al proyecto del club de Río de Janeiro. La directiva del Vasco aprovechó el hecho de que Andrés Gómez había jugado en el Mundial y había vuelto a estar en la mira de la selección colombiana para convencer al mediocampista, quien quedó fuera del Mundial debido a una temporada irregular en el Betis", se leyó en el sitio web.



Nelson Deossa, mediocampista colombiano, en el partido de Real Betis contra Atlético de Madrid AFP

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El millonario' también quiso llevarse a Deossa, pero la oferta que presentó no convenció y quedó lejos de lo que pedían. Ahora, el acuerdo se cerrará con una cesión que incluye una compra obligatoria de 10 millones de euros, cifra que podría subir hasta los 12 millones con algunos bonos.

Cosa que si lo vio factible Vasco, que saben el nivel del colombiano, pues lo siguen desde el fabuloso Mundial de Clubes que disputó con Rayados de Monterrey en 2025, y a partir de ahí venía siguiéndole la pista.

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El paso de Deossa no ha sido el esperado. En un año en el club, ha disputado 33 partidos entre LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League, registrando apenas una asistencia y sin conseguir marcar ningún gol.

Entre tanto, el 'gigante de la colina' ya jugó su primer partido oficial de este segundo semestre del año, lo hizo frente a Independiente Medellín en el juego de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, en donde igualó a dos goles en el estadio Atanasio Girardot, sin público, tras la sanción impuesta al 'poderoso' por parte de la Conmebol.