Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Flamengo extrañan a Jorge Carrascal tras su convocatoria a la Selección Colombia

En Flamengo extrañan a Jorge Carrascal tras su convocatoria a la Selección Colombia

El volante, de 27 años, atraviesa un gran momento con el Flamengo bajo la dirección técnica de Filipe Luís, quien ha potenciado el nivel del jugador colombiano.

Por: Javier García
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Jorge Carrascal
Jorge Carrascal celebra gol con Flamengo - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad