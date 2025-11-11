En Flamengo extrañan a Jorge Carrascal tras su convocatoria a la Selección Colombia

La Selección Colombia afrontará sus últimos compromisos de 2025, en una doble fecha amistosa que servirá como preparación para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo se medirá el 15 y 18 de noviembre ante Nueva Zelanda y Australia, respectivamente, en territorio estadounidense, en lo que serán los últimos ensayos del año.

En Brasil echan de menos a jugador de la Selección Colombia

Jorge Carrascal con Flamengo - Foto: AFP

Entre los convocados por Lorenzo destaca Jorge Carrascal, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con el Flamengo. El volante cartagenero ha brillado en el fútbol brasileño bajo la dirección técnica de Filipe Luís, quien asumió el reto de dirigir al conjunto carioca y ha sabido potenciar las cualidades del colombiano.

En el más reciente compromiso del 'Mengão', correspondiente a la fecha 33 del Brasileirao, Carrascal fue una de las figuras en la victoria 3-2 sobre el Santos, disputada en el estadio Maracaná. El colombiano se reportó con un gol, además de ser clave en la generación de juego ofensivo junto a Bruno Henrique y Giorgian De Arrascaeta.

Sin embargo, su convocatoria a la Selección Colombia —junto con la de otros futbolistas del plantel— no cayó del todo bien en el cuerpo técnico de Flamengo. Filipe Luís manifestó su preocupación por la interrupción del proceso de trabajo, justo en un momento decisivo del calendario.

“Necesitamos tiempo para entrenar. Lamentablemente, muchos jugadores serán convocados por sus selecciones nacionales y no podrán participar en estos entrenamientos. Necesito recuperar comportamientos y conceptos que se han perdido en los últimos partidos. Hoy, en ciertos momentos del juego, no me reconozco cuando veo al equipo desorganizarse o acelerar tanto el ritmo, sobre todo en la primera parte”, declaró el entrenador tras la victoria ante Santos.

Pese a su molestia, el DT reconoció el valor que tiene para sus jugadores representar a sus países, aunque sabe que su equipo resentirá la ausencia del colombiano en los próximos días.



Números de Jorge Carrascal

Desde su llegada a Flamengo, Jorge Carrascal ha disputado 16 partidos oficiales, en los que acumula tres goles y cuatro asistencias. Su aporte en el mediocampo ha sido determinante, convirtiéndose en una pieza clave en el esquema del técnico Filipe Luís.



Próximo partido de Flamengo

El conjunto carioca volverá a la acción el sábado 15 de noviembre, cuando visite al Sport Recife a partir de las 4:30 p. m. (hora colombiana).

Flamengo continúa peleando mano a mano con Palmeiras el título del Brasileirao, además de prepararse para la gran final de la Copa Libertadores, programada para el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú.