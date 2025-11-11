Estos serían los 8 clasificados a cuadrangulares, según la IA; América, en rojo

La Liga Betplay 2025-II tiene a 6 equipos con presencia asegurada en los cuadrangulares semifinales, mientas que otros 5 lucharán en la última fecha por las 2 casillas restantes.

Los que ya están fijos son: Independiente Medellín, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortaleza CEIF y Junior de Barranquilla, todos con más de 30 puntos.

A su vez, pelean por entrar América de Cali (séptimo con 29 unidades), Alianza Valledupar (octavo con 29), Independiente Santa Fe (noveno con 28), Águilas Doradas (décimo con 27) y Once Caldas (casilla once con 26).

Por ello es interesante proyectar lo que podría ocurrir en la jornada final, en la que América visitará al Medellín, Alianza visitará a Santa Fe, Águilas recibirá a Tolima y Once Caldas visitará al ya eliminado Deportivo Cali.

Publicidad

Bajo esa luz, se consultó a la inteligencia artificial con el objetivo de tener un panorama anticipado de los 8 clubes que afrontarían los cuadrangulares.

Posiciones, antes de la fecha 20:

1. Independiente Medellín: 37 puntos

2. Atlético Nacional: 37

3. Atlético Bucaramanga: 37

4. Deportes Tolima: 35

5. Fortaleza CEIF: 35

6. Junior de Barranquilla: 32

7. América de Cali: 29

8. Alianza Valledupar: 29

9. Independiente Santa Fe: 28

10. Águilas Doradas: 27

11. Once Caldas: 26

12. Llaneros: 25

13. Millonarios: 23

14. Deportivo Cali: 20

15. U. Magdalena: 18

16. Deportivo Pereira: 18

17. Envigado: 17

18. Deportivo Pasto: 16

19. Boyacá Chicó: 16

20. Equidad: 11



Clasificados a cuadrangulares, según la IA

Según ChatGTP, América de Cali y Alianza Valledupar saldrán de los 8 primeros de la tabla para dar a paso a Águilas Doradas e Independiente Santa Fe.

Publicidad

Para esa predicción se dé es necesario que se den los siguientes 3 resultados en los que los dueños de casa se deben imponer: Medellín sobre América, Águilas sobre Tolima y Santa Fe sobre Alianza.

De acuerdo con la plataforma, estos serían los clasificados a cuadrangulares: Medellín, Nacional, Bucaramanga, Fortaleza, Tolima, Junior, Santa Fe y Águilas.

El sorteo de grupo A y grupo B se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre, justo después de la jornada que tendrá los siguientes partidos:

Miércoles 12 de noviembre

4:00 p. m. – Equidad vs. Pereira

8:20 p. m. – Chicó vs. Millonarios

Jueves 13 de noviembre

7:00 p. m. – Medellín vs. América

7:00 p. m. – Santa Fe vs. Alianza

7:00 p. m. – Águilas vs. Tolima

7:00 p. m. – Cali vs. Nacional

7:00 p. m. – Junior vs. Nacional

7:00 p. m. – Pasto vs. Bucaramanga

7:00 p. m. – U. Magdalena vs. Fortaleza

7:00 p. m. – Llaneros vs. Envigado