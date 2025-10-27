Síguenos en::
Gol Caracol  / Bus con hinchas de Flamengo rumbo a Argentina se volcó: hay más de 40 heridos

Este lunes, en el estadio de Río de Janeiro, un bus con fanáticos de Flamengo se volcó en la carretera. ¡Iban rumbo a Argentina para el duelo contra Racing por Copa Libertadores!

Por: EFE
Actualizado: 27 de oct, 2025
Bus con hinchas de Flamengo se volcó en el estado Río de Janeiro.
Altosnoticias.

