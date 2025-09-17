En Real Madrid analizan a Vinícius y hacen una odiosa comparación con James Rodríguez

En 2014, James Rodríguez llegó al Real Madrid, proveniente del AS Monaco y siendo una de las figuras del Mundial de Brasil. Las expectativas eran altas y su primera temporada fue para enmarcar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la salida de Carlo Ancelotti, la llegada de Zinedine Zidane y otros factores, la situación cambió, hasta el punto de que perdió su lugar.

Fue así como terminó en Bayern Múnich, en condición de préstamo con opción de compra, y, en 2020, finalizó su vínculo con la 'casa blanca', al fichar con Everton. Ya han pasado algunos años desde su salida del club 'merengue', pero su caso se sigue poniendo como ejemplo. Prueba de ello fue lo expresado por el periodista Álex Candal, en un programa de 'DSports'.

"Yo creo que Kylian Mbappé, este año, va a ser Balón de Oro, en el que viene. Va a ser un jugador tremendo porque le están dando la confianza que necesitaba y que no le están dando a Vinícius Júnior. De hecho, 'Vini' huele a un James Rodríguez 2.0", dijo de entrada, antes de argumentar, de manera detallada, por qué lanzó esa afirmación sobre los sudamericanos.

"Y les voy a explicar por qué. El colombiano tuvo ese consentimiento del señor, Carlo Ancelotti, y era como se sentía bien Vinícius, justamente con 'Carletto', porque lo veía y trataba como su padre", añadió. "Pero 'Vini' ya hizo más que James en el Real Madrid", respondió Juan José Buscalia, periodista con quien compartía el espacio y quien también dio su punto de vista.

"Bueno, sí, creo que sí. Pero el primer año de James Rodríguez fue muy bueno. Ahora, no los estoy comparando, no es mi intención", continuó Alex Candal. No obstante, 'Juanjo' también respondió. "Vinícius hizo un gol en una final de Champions, mientras que el colombiano no jugó ni un minuto en esas finales, porque estaba en el banco o directamente afuera", exclamó.

James Rodríguez, con la selección Colombia Foto: AFP

"Lo que quiero decir es que, en un momento determinado, en el mundo del Real Madrid o en la dirigencia del club, a los jugadores les bajan el dedo. Y eso es lo que están haciendo con el señor Vinícius. Y eso se nota y mucho. No se siente el mismo ambiente para él", sentenció Candal, augurando una mala temporada para el brasileño, quien no fue titular en Champions.

El pasado martes 16 de septiembre, el entrenador, Xabi Alonso, sorprendió con la ausencia de 'Vini' en el once titular del Real Madrid para el compromiso frente a Olympique de Marsella. Dicho juego quedó en manos del 'merengue', por 2-1, con anotaciones de Kylian Mbappé, por la fecha 1 de la fase de liga, en el estadio Santiago Bernabéu.