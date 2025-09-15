Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Dayro Moreno se confesó, a horas de cumplir 40 años; "James y 'Lucho' me trataron como hermanos"

Dayro Moreno se confesó, a horas de cumplir 40 años; "James y 'Lucho' me trataron como hermanos"

El delantero de Once Caldas compartió con sus miles de seguidores cómo vivió su regreso a la Selección Colombia, tras nueve años, además del trato que recibió por parte de James y Luis Díaz.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 15, 2025 11:38 a. m.
Comparta en:
Dayro, Díaz y James en la Selección Colombia
Dayro, Díaz y James en la Selección Colombia
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad