Jhon Jáder Durán volvió a tocar balón con Fenerbahce; ya hay partido para su regreso

Jhon Jáder Durán llegó al Fenerbahce de Turquía como el gran refuerzo para la temporada 2025-2026; sin embargo, solo alcanzó a aparecer en 6 partidos y a hacer un gol antes de quedar inhabilitado por lesión.

El antioqueño adujo dolores el pasado 27 de agosto, cuando su equipo quedó eliminado frente al Benfica de Portugal en la última fase previa de la Champions League.

Desde ese momento se especuló sobre su estado debido que no hubo informe médico oficial de su club, por ello se dijo que viajó a España a recibir inyecciones y que incluso habría sido operado, pues se le vio en muletas luego del tratamiento que recibió en suelo ibérico.

En ese sentido, la prensa otomana filtró que el atacante tenía una “inflamación ósea” y que por ello venía haciendo ejercicios de gimnasio, razón por la que seguía siendo una incógnita su reaparición en el campo de juego.



No obstante, el ‘cafetero’ finalmente volvió a las prácticas, tocó la pelota y desde ya se tiene previsto el partido en el que podría volver a defender la camiseta del elenco amarillo del Bósforo.



Jhon Jáder Durán tocó balón y en este partido reaparecería

El diario turco Skorer, especializado en información del Fenerbahce, celebró la reaparición del delantero en el centro de prácticas y título: “Buenas noticias de parte de Jhon Durán”.

Publicidad

Y detalló: “El colombiano comenzó ejercicios individuales con balón en campo tras un largo periodo… La sesión fue dirigida por Domenico Tedesco”.

📸 F. Karagümrük maçı hazırlıklarımız devam ediyor. pic.twitter.com/abK4lVtDLm — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 10, 2025

Bajo esa luz, se dijo que el paisa se unirá de lleno a los trabajos del resto de la nómina “en las próximas semanas", pero que "comenzará a entrenar gradualmente con el equipo a partir de la próxima semana”.



¿Cuándo y en qué partido volverá a jugar Jhon Jáder Durán?

Según la publicación, “el objetivo es que Durán esté listo para el partido contra el Gaziantep”, programado para el lunes 27 de octubre en el duelo en condición de visitante y válido por la décima jornada de la Liga de Turquía.

Publicidad

De esta manera, en Fenerbahce se espera bajar la temperatura de los aficionados en contra de Durán, con el que ya estaban empezando a agotar su paciencia por su alto costo y largo periodo en recuperación.