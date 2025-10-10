Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / Jhon Jáder Durán volvió a tocar balón con Fenerbahce; ya hay partido para su regreso

Jhon Jáder Durán volvió a tocar balón con Fenerbahce; ya hay partido para su regreso

El delantero colombiano ya tendría fecha definida para retornar a las canchas luego de superar las dolencias que lo habían dejado largo tiempo en recuperación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2025
Jhon Jáder Durán volvió a entrenar con el Fenerbahce de Turquía ¿Cuándo jugará?.jpg
Jhon Jáder Durán, de regreso al campo de prácticas.
Foto: Fenerbahce.

