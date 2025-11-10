Esposa de Marcelo Gallardo aplaude a Juanfer Quintero; todo por gesto con su marido

La situación de River Plate se ha vuelto insostenible. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo atraviesa una crisis futbolística desde hace varias fechas, por lo que las críticas contra el equipo no se han hecho esperar. El golpe final lo recibieron este domingo con la derrota 2-0 contra Boca Juniors en el superclásico del fútbol argentino, en el que nuevamente el principal señalado fue el entrenador argentino.

Los ataques al técnico fueron tantos, que por segunda vez consecutiva no se pronunció en rueda de prensa sobre el rendimiento de su equipo. Sin embargo, uno de los que habló tras la caída frente al 'xeneize' fue el colombiano Juan Fernando Quintero, quien no ocultó su tristeza por el momento que atraviesa su club. "Es un momento difícil, no es un secreto. Le pedimos disculpas a la gente por la situación que estamos pasando, somos conscientes de eso. Nunca nos había pasado. Tenemos que darnos cuenta de dónde estamos. Que esto nos pase, nos fortalece. Simplemente nos hacemos cargo. Hay que interiorizar y mirar por qué no estamos a la altura de la situación, de la historia de River", afirmó inicialmente.

Además, aseguró: "Nadie quiere perder un clásico. Tocamos fondo, nos queda otro juego (contra Vélez, en la fecha final de la primera fase de la liga argentina), hay que pensar en positivo. Con Gallardo no hemos hablado, él verá el video y nos dirá. El fútbol es subjetivo, nadie tiene la verdad. Es difícil, pero si hubiéramos metido dos situaciones que tuvimos en el segundo tiempo, por ahí sería diferente. Es una seguidilla muy difícil la que llevamos, que no está a la altura de River. Pero por otro lado es bueno que suceda para ver quién saca la rebeldía, la jerarquía, quién se hace consciente de la situación".

Comentario de la esposa de Gallardo por las declaraciones de Juanfer Quintero luego de Boca - River Plate Foto: Instagram

Debido al mal momento de River, muchos han asegurado que los jugadores están intentando que su entrenador se vaya, no obstante, Quintero dejó claro que él jamás se prestaría para eso, "mi trabajo puede ser bueno, regular o malo, jamás le haría la cama a un entrenador". Luego de esta respuesta del exRacing, la esposa de Gallardo, Geraldine La Rosa, se pronunció en sus redes sociales agradeciéndole al volante por sus palabras. "Aplaudan de pie, habla Juanfer Quintero. Calidad de persona ante todo. Vamos que Dios ajusta pero no abandona", publicó la mujer. 'Juanfer' siempre ha sido muy cercano al DT y a su familia, considerándolo al 'muñeco' como un padre, e incluso la hija del colombiano le dice 'abuelo', por lo que su comentario se interpreta como un respaldo total al adiestrador, de que pueden lograr levantar la mala situación que aqueja al equipo de 'la banda cruzada'.