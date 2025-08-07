Roger Martínez: "La Selección Colombia para mí es todo; trabajaré para volver"

Roger Martínez habló de varios temas en las últimas horas, entre los que destacó la Selección Colombia El delantero cartagenero mostró esa ilusión que siente al vestir la 'amarilla' y aseguró que trabajará fuertemente para estar en las próximas convocatorias y que su nombre figure en la lista final para el Mundial 2026; cita orbital en que la 'tricolor' está cerca de lograr su participación.

"La Selección Colombia para mí es todo, es un sueño, como futbolista es un sueño. Siempre que me ha tocado estar presentes, esos momentos los vivo como un niño pequeño, me siento muy feliz cada vez que voy a la selección; trabajo para eso, esté donde esté, en la liga que esté. Estoy enfocado en hacer las cosas bien, los goles que más pueda, los que Dios me permita hacer, y ya después lo que es el tema de la Selección Colombia y el Mundial se lo entrego a Dios, que sea su voluntad, pero trabajaré para eso, me esforzaré", precisó Roger en diálogo con 'Sports Center' de Argentina.

Recordemos que el oriundo del 'Corralito de Piedra' estuvo en el juego que Colombia perdió 1-0 contra Bolivia en El Alto, aunque se marchó lesionado después. Ahora, confía en ganarse nuevamente un lugar en las próximas citatorias por parte de Néstor Lorenzo, DT del combinado colombiano. Roger Beyker milita en la actualidad en el Al-Taawon de la Liga de Arabia Saudita.

Roger Martínez milita en la actualidad milita en el Al-Taawon de la Liga de Arabia Saudita. AFP

¿Qué otras declaraciones dejó Roger Martínez?

- ¿Hay alguna posibilidad de su vuelta a Racing?

"Racing siempre va a tener el primer lugar en mi corazón, yo no soy hincha de ningún equipo ni siquiera en Colombia y yo soy hincha de Racing, me hice hincha de Racing. Le agarré, desde que llegué a Argentina, amor por Racing y va el tener el primer lugar, pero bueno uno nunca sabe, Dios es el que conoce nuestro futuro, él es el que manda y ya se verá".

- Su agradecimiento a la hinchada de Racing

"Yo siempre estoy muy agradecido con lo que es el hincha de Racing, lo que es Racing, todos los días m hacen ver ese cariño, me demuestran ese amor Soy un bendecido por Dios por todo lo que me tocó vivir allí y ahora último, antes de salir, lo que se dio, fue una de las cosas más bonitas que me ha pasado"

- Juan Fernando Quintero y su vuelta a River Plate

"Sinceramente me alegra mucho por él, de que haya vuelto a su casa, porque como él siempre lo ha manifestado, River es su casa; para nadie es un secreto eso. Me alegra mucho, sé que está feliz y con 'Juanfer' tengo una buena relación, una buena amistad, es mi hermano. Me alegro que haya vuelto a su casa, yo creo que uno en su casa es feliz, lo mismo me pasó a mí cuando volví a Racing, fui muy feliz y me imagino que él lo está siendo ahora en River".