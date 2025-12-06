La familia de Falcao García vivió un momento de angustia por un hecho de inseguridad en Bogotá

Nadie se escapa a la ola de inseguridad que azota a Bogotá, una problemática que afecta a miles de capitalinos y que ha ido en aumento en los últimos años. Recientemente se hizo viral un video protagonizado por Michelle García Zárate, hermana menor del delantero colombiano Radamel Falcao García, quien relató el susto que vivió junto a su madre.

Según contó Michelle, el pasado 1 de diciembre, ella y Carmenza Zárate, madre del ‘Tigre’, se desplazaban en un vehículo cuando fueron abordadas por varios sujetos que aprovecharon el tráfico pesado de la ciudad.

“A mi mamá y a mí, literalmente, hace tres días intentaron atracarnos con pistola en mano... Yo soy muy analítica y estoy revisando los alrededores siempre”, escribió en sus historias de Instagram.



En el video, Michelle explicó que todo ocurrió cuando acompañaba a su mamá desde Chía hacia Bogotá. “Salimos a eso de las cinco y cincuenta de la tarde. Íbamos por una avenida principal, había tráfico y tuvimos que detenernos”, relató.

Mientras estaban detenidas, notó a un hombre en actitud sospechosa: “Vi a un señor esperando un bus, pero muy sobre la avenida. Tenía las manos como raras”.

Acto seguido, presenció el momento en que un motociclista se acercó y el hombre sacó un arma: “El tipo le saca una pistola y yo: ‘Oh, my God, Cristo Jesús bendito, acá fue’”.

El susto que se llevaron la hermana y madre de Falcao en Bogotá pic.twitter.com/Kvk7AgOXPg — La Naranja Mecánica (@lanaranjafc) December 6, 2025

Michelle aseguró que el agresor les apuntó directamente, pero que ella logró reaccionar a tiempo. Aceleró el vehículo para escapar, justo cuando otra moto pasó cerca del asaltante, lo que generó que el delincuente retrocediera y les diera un segundo para huir.

“Yo acelero, y venía una moto que casi atropella al ladrón. El man se echa para atrás y pudimos escapar”, narró.

Por último, expresó que, de no haber sido por su reacción y lo que calificó como protección divina, la historia pudo terminar en tragedia.

“Gracias a la protección de Dios lo podemos contar hoy y no nos pasó nada; pero, por poco, o nos pegan un tiro o nos roban el carro”.

Falcao dio pistas sobre su futuro

Falcao García, delantero colombiano, en su paso por Millonarios, equipo del que es hincha Archivo de Colprensa

El exjugador de Millonarios estuvo recientemente en Washington, Estados Unidos, donde asistió como invitado de honor al sorteo del Mundial 2026. En diálogo con 'Noticias Caracol', reveló detalles sobre lo que podría ser su futuro profesional.

“Me estoy entrenando, sigo preparándome, para ver si en enero de 2026 me decido y continúo jugando”, afirmó García Zárate.