Fichaje de James Rodríguez a grande de México, ya tendría su primer opositor; "no es el perfil"

Frente a los varios rumores en la prensa ‘manita’ que relacionan directamente a James Rodríguez con el América de México; en las últimas horas, un reportero contó reveladora información respecto a dicha operación, en la que considera no va a terminar en buen puerto, debido a varios aspectos futbolísticos, que no tienen nada que ver con la parte económica de la negociación-

En un programa de ‘ESPN México’; el periodista León Lecanda contó las impresiones que existen en la interna del cuadro ‘azulcrema’, con el colombiano, quien acaba de disputar la Copa del Mundo con el combinado de su país.

“Lo de James Rodríguez es puro humo, es pura mentira; no va a llegar al América de México. Una cosa es que se lo ofrezcan los intermediarios, que lleguen y digan, ‘mira, James se quiere bajar el sueldo, es un jugador de una clase mundial’”, indicó de entrada el reportero, puntualizando en las informaciones de días atrás, que se han viralizado en redes sociales y medios de comunicación.

🚨James Rodríguez no es opción para llegar al @ClubAmerica, no es el perfil de jugador que busque la Directos y solo se trata de un ofrecimiento de parte de intermediarios🚨🦅👀



Vía: @Leonlec . #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/rtoG2Z7RPU — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) July 31, 2026

No obstante, dejando claro que la operación no es tan certera como se ‘pinta’, sumándole el hecho que el entrenador de América no está tan entusiasmado con la llegada del ‘10’; ahora parece que la situación no es tan clara respecto a este posible fichaje.



“James Rodríguez no es el perfil que está buscando América, tampoco es el jugador que va a poner Guillermo Almada en la cancha, porque quiere jugadores que corran, que se la partan, que no den un balón por perdido; no quiere futbolistas, que en un momento dado, puedan definir una jugada, pero no hacer el trabajo de sacrificio”, concluyó el periodista León Lecanda, dejando claro que la falta de colaboración defensiva por parte del colombiano, sería uno de los aspectos importantes por los que no caería bien su fichaje.

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No obstante, habrá que ver qué pasará en los próximos días, donde se le dará mayor desarrollo a esta noticia, que en las últimas horas ha tomado más y más fuerza, teniendo en cuenta que James es actualmente agente libre, tras su paso por el Minnesota United.

James Rodríguez, capitán y volante de la Selección Colombia. Foto: Getty Imágenes

Además, otro hecho importante que tiene importante valor en este mercado; es que, en su intención de jugar y encontrar un buen equipo, por lo menos de aquí hasta final de año, el cucuteño podría bajarse considerablemente sus pretensiones económicas, para facilitar una posible negociación, con cualquier sea el club que quiera adquirir sus servicios.