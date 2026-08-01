DT denunció vergonzosa situación; "una rueda de prensa en un baño; ¿cómo pasan estas cosas?"

En el fútbol venezolano se vivió una curiosa situación que se viralizó en redes sociales y que fue expuesta por un director técnico. La denuncia tuvo que ver con la realización de la rueda de prensa post-partido en un baño del estadio.

Portuguesa venció 1-0 a Carabobo FC por la fecha 1 de la Liga II de Venezuela con un solitario gol del delantero José Pérez. Sin embargo, los reflectores no se los llevó una actuación de un jugador o una gran acción de juego, sino lo que ocurrió tan pronto culminó el encuentro.

Daniel Farías, hermano de César Farías y DT de Carabobo, no ocultó su inconformismo por el espacio donde estaba dando sus declaraciones. El estratega fue acompañado por Darwin Machís y lo puso como ejemplo sobre lo que le estaban mostrando al mundo. Cabe remarcar, que, en el video se aprecia, una cortina negra con rojo y una mesa, en la cual estaban sentados para atender a los medios.

"Perder siempre es doloroso, pero quedas con la sensación de que el equipo se brindó por completo, lo buscamos, fuimos siempre honestos ante el esfuerzo. Mi cara y mi sensación no es tanto por el partido, que ya es una pena haber perdido, si no por situaciones como esta, hacer una rueda de prensa en un baño, este tipo de cosas no se como todavía siguen pasando. Pareciera que la tenemos que soportar por obligación y eso absolutamente no está bien. Somos un equipo que hace un esfuerzo, como todos, traemos un jugador que estuvo en la selección y que jugó muchos años en el extranjero, y este es el tipo de imagen que damos. Mi expresión es por eso", sentenció Farías.



🚽Rueda de prensa EN UN BAÑO



👉El esfuerzo que hacen en la Liga Futve se torpedea con esto



➡️No pasa la licencia de clubes el estadio del Portuguesa, y donde le permiten jugar la rueda de prensa es un baño



➡️Indefendible e injustificable



✅Bien por Daniel Farías al exponerlo pic.twitter.com/yBKUvSlbtV — Armando Naranjo 🍊 Naranjazos (@Naranjazos10) August 1, 2026

Publicidad

Según la prensa venezolana, el recinto donde disputaron el partido fue un plan B ante un contratiempo. "El encuentro tuvo que disputarse en el estadio Farid Richa a que el estadio José Antonio Páez no cumple actualmente con los requisitos mínimos exigidos por el Departamento de Licencia de Clubes de la FVF", informó 'Pasión X El Deporte VE'.